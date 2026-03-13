Gran Hermano: embargaron a un participante porque debe 22 meses de cuota alimentaria

El conflicto está vinculado al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de una de sus hijas. La resolución fue dictada por la Justicia y comenzó a generar repercusiones tanto en los medios como en el entorno del participante.

Según trascendió, la mujer solicitó una medida cautelar para embargar el sueldo que el exfutbolista recibe por su participación en Gran Hermano 2026 para saldar la deuda que tiene por la cuota de alimentos, argumentando que no paga desde hace 22 meses.

El periodista Santiago Riva Roy contó en DDM (América TV) que la deuda acumulada era de $12.792.348 pesos de la cuota establecida de 300 dólares mensuales.

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Según indicó el periodista, el fallo fue emitido por el Juzgado Civil N.º 56, que resolvió a favor de Poza. De acuerdo con la información difundida en el informe, la deuda asciende a 12 millones de pesos, correspondientes a casi dos años de cuotas impagas.

“Son 12 millones de pesosque debe por 22 meses de cuota. La cuota es de solo 440 mil pesos mensuales”, detalló Riva Roy durante la transmisión.

Además, se fijó una multa de 2 dólares por cada día de retraso en el pago; por ello se sumaron unos 681 días de mora.

“Ya fue aceptado por la justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria”, informó el panelista.

Según explicó, se le embargaría el primer sueldo y el resto se discutiría una vez que Sarmiento salga del reality.

Fuente: caras.perfil.com