Gran Hermano: una participante trató de "mono" a otra y sería expulsada por racismo

Casi en simultáneo con la viralización del video donde Carmiña lanzaba la frase xenófoba sobre su compañera Mavigna, Del Moro utilizó sus historias de Instagram para advertir sobre una medida inminente.

“¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada! Hoy 22.30hs comunicado oficial. Todo es #GranHermano”, escribió el conductor, manteniendo el misterio característico del formato.

Gran Hermano: ¿corre riesgo de ser expulsada?

Aunque el posteo de Santiago del Del Moro no menciona explícitamente a Carmiña ni el incidente con Mavigna, el timing de la publicación fue suficiente para que el público interpretara que se trata de la respuesta oficial al escándalo.

gh1

En plataformas como X (Twitter), los hashtags exigiendo la expulsión directa se multiplicaron, recordando que la producción suele ser implacable con los discursos de odio y el racismo.

La incertidumbre se mantendrá hasta el inicio de la gala, donde se sabrá si Gran Hermano aplicará la máxima sanción o si la "decisión tomada" se refiere a otro de los múltiples frentes abiertos en la casa más famosa del país.

Fuente: minutouno.com