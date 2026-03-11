Andrea del Boca vs. Lucía Galán: la feroz pelea que destruyó su amistad

En el programa A la Barbarossa (Telefe), se reavivó el debate sobre las enemistades históricas de la actriz, sacando a la luz viejos rencores con Lucía Galán y nuevas tensiones con Yanina Zilli, su actual compañera en el reality Gran Hermano Generación Dorada.

El origen de estos distanciamientos no reside en lo profesional, sino en una compleja trama de afectos, sospechas y nombres de alto impacto en la agenda mediática del país.

Durante años, Andrea del Boca y Lucía Galán fueron inseparables. Vecinas en el mismo edificio, compartieron momentos de profunda intimidad, especialmente cuando la cantante atravesaba su separación matrimonial.

Sin embargo, todo se derrumbó el 12 de enero de 2000, durante el cumpleaños de la artista Manuela Bravo.

En aquella celebración, ambas conocieron a Ricardo Biassotti, futuro padre de Anna Chiara (hija de Del Boca). Según relató la periodista Pía Shaw, esa velada desató una paranoia inesperada en la actriz: “Andrea alucinó con algo que no había ocurrido: que Lucía Galán gustaba de él. Enloqueció, en el buen sentido”.

A pesar de que Galán ha negado cualquier vínculo con Biassotti en repetidas ocasiones “Jamás”, ha enfatizado, el vínculo se cortó para siempre. Mientras la cantante recordaba que “éramos muy amigas”, Del Boca minimizó la relación años después en Intrusos: “Nunca fuimos muy amigas, éramos vecinas y fuimos a un cumpleaños, con todo ese grupo conocimos a una persona”.

La tensión ha vuelto a rodear a la actriz, pero esta vez dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Los espectadores han notado una incomodidad manifiesta entre ella y Yanina Zilli.

Según revelaron en el ciclo SQP (América TV), esta rivalidad no es producto del encierro, sino de un historial de romances compartidos.

Fuente: minutouno.com