La joven en cuestión se llama Miguelina Fredes Sarasola, tiene 28 años y da clases en la escuela Normal N°30 de Campana. La rubia se presentó al casting y contó a qué se dedica, tras explicar que está cansada de la economía del país, agregó que "salir a vender fotos a las plataformas eróticas para poder pagar el alquiler".

"Empecé a vender fotos y videos este mes. Lo hice por necesidad. Me frustré cuando perdí los haberes de la suplencia que tenía en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes. Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquilar", cuenta Miguelina.

Miguelina Sarasola Gran Hermano.JPG

"Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo", agregó sobre la filtración de las imágenes.

Miguelina Sarasola Gran Hermano 2.JPG

La docente tiene a cargo un tercer grado en la Escuela Normal de Campana. Además, Miguelina es madre de dos hijos, y busca en la televisión una alternativa para poder trabajar. "Mi forma de ser, en las redes sociales y diferentes lugares, no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”.

Miguelina Sarasola Gran Hermano 3.JPG

“Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy”, indicó la postulante al reality de Gran Hermano.