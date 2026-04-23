Tras su impactante caída y consecuente salida de la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, Andrea del Boca tendría todo listo para regresar al programa según reveló Yanina Latorre.
Confirmaron el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Todo arreglado"
Yanina Latorre dio detalles explosivos de cómo será el regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano.
"Está cerrado el acuerdo para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano", lanzó en SQP. "Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite por el tema, no sólo de los dientes -que podría llegar a terminar con el tratamiento adentro-, sino por el Holter que tiene, ya que es muy delicado el tema de su presión", siguió.
"No es algo que la impida vivir, pero de repente, de la nada, tiene episodios donde le llega la presión a 20. Le dan picos muy grosos y tiene que estar tranquila, tiene que estar relajada, que no es lo que le estaría pasando", agregó Yanina sobre la razón por la que Andrea del Boca no estaría ingresando a la casa en este momento.
En cuanto a cómo será su gran vuelta, la conductora deslizó que la producción está analizando distintas opciones. "El tema es que están viendo la forma de entrar. Puede ser con un repechaje o puede ser una especie de entrada triunfal. Y se baraja la posibilidad de que entre con su propia hija para que le haga como de asistente de compañía en la casa", explicó.
Cuánto pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano
El ingreso de Grecia Colmenares no le habría caído nada bien a Andrea del Boca. "Está celosa", dijeron en el Diario de Mariana.
Si bien tras su caída Andrea del Boca aseguró que no volvería a la casa, en los últimos días su decisión habría cambiado y ya estaría todo organizao para que reeingrese en el repechaje. Además, salió a la luz que la actriz habría pedido un aumento de sueldo millonario que recibe por cada mes dentro del programa.
Ángel de Brito reveló que recibiría 1.800.000 pesos por día, en tanto que, mientras sigue afuera del programa y sin rueda de prensa está cobrando 550 mil.
La reacción de Andrea del Boca al ingreso de Grecia Colmenares
El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.
Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.
"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.