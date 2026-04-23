Confirmaron el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Todo arreglado"

yanina andrea del boca gran hermano Yanina atorre aseguró que Andrea del Boca tiene todo listo para volver a Gran Hermano.

En cuanto a cómo será su gran vuelta, la conductora deslizó que la producción está analizando distintas opciones. "El tema es que están viendo la forma de entrar. Puede ser con un repechaje o puede ser una especie de entrada triunfal. Y se baraja la posibilidad de que entre con su propia hija para que le haga como de asistente de compañía en la casa", explicó.

Cuánto pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

El ingreso de Grecia Colmenares no le habría caído nada bien a Andrea del Boca. "Está celosa", dijeron en el Diario de Mariana.

Si bien tras su caída Andrea del Boca aseguró que no volvería a la casa, en los últimos días su decisión habría cambiado y ya estaría todo organizao para que reeingrese en el repechaje. Además, salió a la luz que la actriz habría pedido un aumento de sueldo millonario que recibe por cada mes dentro del programa.

Ángel de Brito reveló que recibiría 1.800.000 pesos por día, en tanto que, mientras sigue afuera del programa y sin rueda de prensa está cobrando 550 mil.

La reacción de Andrea del Boca al ingreso de Grecia Colmenares

El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.

Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.

andrea grecia

"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.