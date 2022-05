Graciela-Alfano-Migue-Granados-ESPN-Playroom.jpg

El hijo de Pablo Granados le preguntó "¿qué edad tenés?" y ella, inmediatamente, lo interrumpió y le dijo: "No, no, no. La edad me la preguntás bien porque es la edad más sexy que existe".

Y, tras la repregunta de Migue, Alfano sentenció sensualmente: "69".

Además de la reconocida artista argentina, estuvo como invitado también el exfutbolista el Turco García.

Video: Graciela Alfano beboteó para decir su edad

A sus 69 años, la diva sigue dejando muy en claro que está más fabulosa y radiante que nunca y no teme mostrarlo subiendo la apuesta cada vez más con sus posteos en Instagram.

Los secretos del lomazo de Graciela Alfano

En cuanto al secreto de su cuerpazo, el verano pasado Graciela confesó que ama caminar por las dunas y hacer ejercicio.

"Nada mejor que escalarse una duna varias veces para sacar unas gambas que hasta Messi las querría! Y si no tenemos una duna cerca, vamos por las escaleras y que descanse el ascensor! ¡Los amo, sean felices!", decía la rubia en un posteo.