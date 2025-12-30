En los últimas días, las redes sociales y los portales estallaron con los rumores sobre el supuesto romance de Zaira Nara con el multimillonario Robert Strom, polista y empresario.
Furor por las fotos de Zaira Nara y su novio archi millonario juntos en Punta del Este
Las imágenes que confirmarían el romance de Zaira Nara y Robert Strom en medio de un escándalo en el mundo del polo.
Fue Gustavo Méndez quien lanzó la primicia sobre la relación que sacudió el mundo del polo y ahora se viralizaron imágenes de Zaira Nara y Robert juntos en Punta del Este.
Las postales incluso salieron en la tapa de la Revista Hola! y Méndez dio detalles de los días de la pareja en el verano esteño. "Primeras imágenes de Zaira Nara y Robert Strom, el heredero multimillonario frances, jugador de polo, y quien vive en castillos en las afueras de París", escribió el periodista.
Además reveló quién es y a qué se dedica millonario que enamoró a Zaira Nara. "Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros", arrancó. "La fortuna de Robert Strom es incalculable. Jakov Van Plossen, padre de sus dos hijas, es pobre al lado de este muchacho", agregó sobre el patrimonio del nuevo novio de Zaira.
¿Pampita desterrada del mundo del polo por culpa de Zaira Nara?
El romance entre Zaira Nara y Strom no habría caido nada bien en la familia de Facundo Pieres que estarían furiosos con Pampita Carolina Ardohain y su novio Martín Pepa.
Según explicó el periodista, Martín Pepa habría traicionado a su amigo Facundo Pieres al ser él junto a Pampia los celestinos de la pareja de Zaira Nara y Robert Strom.
"Pieres y su familia están muy enojados con Martín Pepa y con Pampita, pero sobre todo con él, porque siendo su gran amigo fue el que le presentó a Zaira Nara a Robert Strom, y todos saben que este muchacho cuando quiere algo no para hasta conseguirlo", explicó el periodista. "Desde ese momento, todos ellos, porque se mueven así, como un clan, les bajaron el pulgar tanto a Martín Pepa como a Pampita", aseguró sobre el mal momento de Pampita en el mundo del polo.