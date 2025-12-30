Claudia Ciardone rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y prendió fuego a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, y hasta mostró los mensajes que le mandó el polémico empresario.
El novio de Wanda Nara desbordado en Punta del Este: "Llorando"
Escándalo total entre Wanda Nara y su novio Martín Migueles en las playas de Punta del Este. Todos los detalles
Si bien en un primer momento, Wanda Nara le quitó importancia a las versiones sobre Migueles mostrándose de lo más enamorada, en las últimas horas estalló todo entre la pareja.
A pesar de que Wanda Nara subió fotos desde la playa con Migueles, luego de que Claudia Ciardone hablara en SQP, la conductora dejó de seguir a Migueles en las redes.
Además, Pilar Smith fue por más y reveló que Wanda y Martín estarían en crisis. "Escándalo en Punta del Este. Wanda y Martín no se hablan. Él está llorando. Se pelearon. El mintió, ella está desilusionada", escribió la periodista en sus stories de Instagra.
Los mensajes de Migueles a Claudia Ciardone
En SQP analizaron cómo fue el intercambio de mensajes entre Martín Migueles y su ex Claudia Ciardone, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.
"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".
A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.