Tras años alejada de los medios de comunicación, Claudia Ciardone volvió a ser noticia de todos los portales luego de exponer como nunca antes a Martín Migueles, novio de Wanda Nara.
Furor por las fotos de Claudia Ciardone en microbikini desde Punta del Este
Tras prender fuego al novio de Wanda Nara, Claudia Ciardone reventó las redes más sexy que nunca. Todos los detalles
Fue Yanina Latorre quien el viernes a la noche explotó una bomba luego de revelar que Martín Migueles habría intentado engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone, con quien mantuvo una relación en el pasado.
La noticia generó todo un terremoto de reacciones, posteos y versiones por parte de Wanda Nara y Claudia Ciardone no se quedó de brazos cruzados.
En medio de todo el escándalo, Claudia Ciardone no dudó en subir la temperatura enloqueciendo a sus seguidores con un álbum de fotos desde la pileta luciendo una microbikini cavada, ideal para destacar su renovada figura. Como era de esperarse, las imágenes se llenaron de comentarios y hasta la compararon con Wanda Nara.
Qué pasó entre el novio de Wanda Nara y Claudia Ciardone
Claudia Ciardone rompió el silencio y habló en Sálvese Quien Pueda dando su versión de los hechos y explicando en detalle cómo fue su intercambio de mensajes con Migueles.
Sin pelos en la lengua, Claudia Ciardone incluso mostró una captura de pantalla de los chats."¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".
A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.