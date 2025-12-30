¡Escándalo! Sabrina Rojas apuró a Claudia Ciardone en vivo: "Me engañaron con vos"

chatas claudia migueles

"No fue el padre de mis hijos. Me acuerdo de que te encaré en un baño. Nosotras éramos muy jóvenes”, siguió sacando de escena a Luciano Castro. “Después lo hablamos en privado”, cerró Sabrina Rojas sin revelar la identidad del hombre en cuestión.

La angustia de Sabrina Rojas alejada de sus hijos en las fiestas

Dóas antes, Sabrina Rojas visitó el piso de LAM y no pudo ocultar su angustia al hablar de la primera Navidad que pasará sin sus hijos. “Esta es la primera Navidad que paso sin mis hijos. Tengo un día sensible. Se van por diez días y es mi primera Navidad sin ellos”, dijo con lágrimas en los ojos.

sabrina rojas navidad Sabrina Rojas pasó la Navidad sin sus hijos.

"Yo me voy de joda aun teniendo a los nenes. Pero cuando estoy sin mis hijos la paso bien dos o tres días y después me aburro” siguió Sabrina Rojas quien incluso dio detalles de su vínculo con Luciano Castro. “En general, Navidad siempre les tocó conmigo. Con Luciano no tenemos días fijos. Nos vamos hablando y viendo cómo viene la semana del otro”.