Sabrina Rojas debutó como conductora de Sálvese Quien Pueda donde estará reemplazando a Yanina Latorre quien estará de vacaciones en Miami hasta mediados de febrero.
¡Escándalo! Sabrina Rojas apuró a Claudia Ciardone en vivo: "Me engañaron con vos"
Sabrina Rojas prendió fuego a Claudia Ciardone en medio del escándalo de la rubia con el novio de Wanda Nara Los detalles
Fiel a su estilo, Sabrina Rojas arrancó el programa con todo entrevistando a Claudia Ciardone quien habló de los mensajes que le mandó Martín Migueles, novio de Wanda Nara.
De lo más picante, además de habalr de las polémicas actitudes de Martín Migueles con las mujeres, Sabrina Rojas aprovechó para mandar al frente a Claudia Ciardone recordando un viejo episodio. “Me acordé de algo que después quiero que hablemos. ¿Puedo decirlo ahora? Es algo de nuestra juventud: fui engañada por Claudia Ciardone. ¡Me acabo de acordar!”, arrancó mientras Claudia la escuchaba desde las playas de Punta del Este.
"No fue el padre de mis hijos. Me acuerdo de que te encaré en un baño. Nosotras éramos muy jóvenes”, siguió sacando de escena a Luciano Castro. “Después lo hablamos en privado”, cerró Sabrina Rojas sin revelar la identidad del hombre en cuestión.
La angustia de Sabrina Rojas alejada de sus hijos en las fiestas
Dóas antes, Sabrina Rojas visitó el piso de LAM y no pudo ocultar su angustia al hablar de la primera Navidad que pasará sin sus hijos. “Esta es la primera Navidad que paso sin mis hijos. Tengo un día sensible. Se van por diez días y es mi primera Navidad sin ellos”, dijo con lágrimas en los ojos.
"Yo me voy de joda aun teniendo a los nenes. Pero cuando estoy sin mis hijos la paso bien dos o tres días y después me aburro” siguió Sabrina Rojas quien incluso dio detalles de su vínculo con Luciano Castro. “En general, Navidad siempre les tocó conmigo. Con Luciano no tenemos días fijos. Nos vamos hablando y viendo cómo viene la semana del otro”.