Claudia Ciardone habló y mostró los chats que le mandó el novio de Wanda Nara

chatas claudia migueles Los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone.

A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.

Ximena Capristo mandó al frente al novio de Wanda Nara

Luego de que Yanina Latorre hablara de los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone, Ximena Capristo contó su propia experiencia con Martín Migueles.

"Pero mí Migueles me invitó a tomar un café también”, lanzó Ximena Capristo en Sálvese Quien Pueda para luego explicar cómo sucedió el encuentro con el pretendiente de Wanda Nara.

"Fue así: yo te conté que fui a Telefe la otra vez, a Pasapalabra, y que estaba Migueles en el estacionamiento con Payarola”, recordó la panelista .“Esto fue hace unos 15 o 20 días, ¿está bien?”, agregó Capristo.

ximena capristo ari palauch.jpg Ximena Capristo prendió fuego al novio de Wanda Nara.

“Yo llego y me dice ‘Hola, ¿qué haces?’, y se presenta. ‘¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos’, me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá”, señaló Ximena. “Y le digo ‘Dale, dale, todo bien’ y me fui. Y le conté a Gus también”, cerró Ximena Capristo.