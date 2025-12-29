El viernes por la noche Yanina Latorre explotó una bomba luego de revelar que Martín Migueles habría intentado engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone.
Claudia Ciardone habló y mostró los chats que le mandó el novio de Wanda Nara
En Sálvese Quien Pueda, Claudia Ciardone mandó al frente a Martín Migueles, novio de Wanda Nara. Todos los detalles
Ahora, fue la misma Claudia Ciardone quien habló en Sálvese Quien Pueda y explicó cómo fue su intercambio de mensajes con Migueles, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.
"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".
A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.
Ximena Capristo mandó al frente al novio de Wanda Nara
Luego de que Yanina Latorre hablara de los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone, Ximena Capristo contó su propia experiencia con Martín Migueles.
"Pero mí Migueles me invitó a tomar un café también”, lanzó Ximena Capristo en Sálvese Quien Pueda para luego explicar cómo sucedió el encuentro con el pretendiente de Wanda Nara.
"Fue así: yo te conté que fui a Telefe la otra vez, a Pasapalabra, y que estaba Migueles en el estacionamiento con Payarola”, recordó la panelista .“Esto fue hace unos 15 o 20 días, ¿está bien?”, agregó Capristo.
“Yo llego y me dice ‘Hola, ¿qué haces?’, y se presenta. ‘¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos’, me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá”, señaló Ximena. “Y le digo ‘Dale, dale, todo bien’ y me fui. Y le conté a Gus también”, cerró Ximena Capristo.