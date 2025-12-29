Inicio Farándula Claudia Ciardone
Escándalo

Claudia Ciardone habló y mostró los chats que le mandó el novio de Wanda Nara

En Sálvese Quien Pueda, Claudia Ciardone mandó al frente a Martín Migueles, novio de Wanda Nara. Todos los detalles

Por UNO
Claudia Ciardone y las pruebas que comprometen al novio de Wanda Nara.

Claudia Ciardone y las pruebas que comprometen al novio de Wanda Nara.

El viernes por la noche Yanina Latorre explotó una bomba luego de revelar que Martín Migueles habría intentado engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone.

Ahora, fue la misma Claudia Ciardone quien habló en Sálvese Quien Pueda y explicó cómo fue su intercambio de mensajes con Migueles, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.

"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".

chatas claudia migueles
Los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone.

Los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone.

A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.

Ximena Capristo mandó al frente al novio de Wanda Nara

Luego de que Yanina Latorre hablara de los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone, Ximena Capristo contó su propia experiencia con Martín Migueles.

"Pero mí Migueles me invitó a tomar un café también”, lanzó Ximena Capristo en Sálvese Quien Pueda para luego explicar cómo sucedió el encuentro con el pretendiente de Wanda Nara.

"Fue así: yo te conté que fui a Telefe la otra vez, a Pasapalabra, y que estaba Migueles en el estacionamiento con Payarola”, recordó la panelista .“Esto fue hace unos 15 o 20 días, ¿está bien?”, agregó Capristo.

ximena capristo ari palauch.jpg
Ximena Capristo prendi&oacute; fuego al novio de Wanda Nara.

Ximena Capristo prendió fuego al novio de Wanda Nara.

“Yo llego y me dice ‘Hola, ¿qué haces?’, y se presenta. ‘¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos’, me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá”, señaló Ximena. “Y le digo ‘Dale, dale, todo bien’ y me fui. Y le conté a Gus también”, cerró Ximena Capristo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar