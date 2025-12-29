¡Escándalo! Otra famosa prendió fuego al novio de Wanda Nara: "Me invitó..."

ximena capristo pelea laura fidalgo.jpg Ximena Capristo prendió fuego al novio de Wanda Nara.

“Yo llego y me dice ‘Hola, ¿qué haces?’, y se presenta. ‘¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos’, me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá”, señaló Ximena. “Y le digo ‘Dale, dale, todo bien’ y me fui. Y le conté a Gus también”, cerró Ximena Capristo.

Qué pasó entre el novio de Wanda Nara y Claudia Ciardone

Según explicó Yanina Latorre en SQP, Martín Migueles y Cluadia Ciardone habrían salido en el pasado y ahora Martín quiso reiniciar la comunicación y hasta le pidió tener un encuentro.

“Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.

claudia ciardone hilo dental.jpg El novio de Wanda Nara le mandó mensajes a Claudia Ciardone.

Claudia Ciardone lo desbloqueó de sus redes y, a pesar de estar de novio con Wanda Nara, Martín Migueles fue por todo. “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, le mandó por audio para luego invitarla a encontrarse en su casa.