Luego de que Yanina Latorre hablara de los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone, Ximena Capristo contó su propia experiencia con Martín Migueles.
¡Escándalo! Otra famosa prendió fuego al novio de Wanda Nara: "Me invitó..."
Tras la escandalosa revelación sobre Claudia Ciardone, otra celebritie mandó al frente al novio de Wanda Nara. Los detalles
"Pero mí Migueles me invitó a tomar un café también”, lanzó Ximena Capristo en Sálvese Quien Pueda para luego explicar cómo sucedió el encuentro con el pretendiente de Wanda Nara.
"Fue así: yo te conté que fui a Telefe la otra vez, a Pasapalabra, y que estaba Migueles en el estacionamiento con Payarola”, recordó la panelista .“Esto fue hace unos 15 o 20 días, ¿está bien?”, agregó Capristo.
“Yo llego y me dice ‘Hola, ¿qué haces?’, y se presenta. ‘¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos’, me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá”, señaló Ximena. “Y le digo ‘Dale, dale, todo bien’ y me fui. Y le conté a Gus también”, cerró Ximena Capristo.
Qué pasó entre el novio de Wanda Nara y Claudia Ciardone
Según explicó Yanina Latorre en SQP, Martín Migueles y Cluadia Ciardone habrían salido en el pasado y ahora Martín quiso reiniciar la comunicación y hasta le pidió tener un encuentro.
“Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.
Claudia Ciardone lo desbloqueó de sus redes y, a pesar de estar de novio con Wanda Nara, Martín Migueles fue por todo. “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, le mandó por audio para luego invitarla a encontrarse en su casa.