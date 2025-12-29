Luego de que Wanda Nara se mostrara de lo más enamorada junto a su novio Martín Migueles en Punta del Este, Yanina Latorre mandó al frente al empresario y explotó todo.
El novio de Wanda Nara desesperado por los chats que podría mostrar Yanina Latorre
Desde Miami, Yanina Latorre reveló el drama que están viviendo Wanda Nara y su novio. Todos los detalles
En su último programa de SQP, Yanina reveló que el ex socio de Piccirillo se habría querido encontrar con la ex Gran Hermano y vedette, Claudia Ciardone con quien tuvo una relación antes de su romance con Wanda Nara.
Si bien Wanda Nara respondió con fotos con Martín Migueles en su casa de Uruguay, Yanina Latorre habló desde Miami y confirmó que el socio de Picccirillo está de lo más preocupado por los chats que llegaron a su poder.
"Actualizo el Ciardonegate. Wanda y Martín hacen los que está todo bien públicamente pero es mentira. El está cagadís... por los chats escritos con Ciardone. Los que leí los tengo. Todos le avisaron a Wanda", arrancó Yanina Latorre. "Ella lo tiene en su casa de Punta. Lo involucro en su vida, le dijo para que maneje sus cosas. ¿Y el atrevido tirotea minas? Naaa", siguió.
Qué pasó entre el novio de Wanda Nara y Claudia Ciardone
"Él salió hace un año y medio con una chica muy conocida del medio, que estuvo envuelta en varios quilombos, ella cortó con una pareja y salió con Migueles. Se dio cuenta que era un mujeriego y lo dejó... Él apareció de nuevo y le mandó un mensaje, empezó un chat”, explicó Yanina Latorre sobre el pasado de Migueles y Ciardone.
Acto seguido la conductora leyó los mensajes que le mandó Migueles a Claudia Ciardone y hasta reveló la contundente reacción de la ex Gran Hermano, ante la insistencia del novio de Wanda Nara. “¿Como viene tu semana? ¿podés verme?"le dijo Migueles a lo que Claudia respondió: "Estás loco Martín, estás re expuesto, no tiene sentido que te arriesgues. La verdad me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien".