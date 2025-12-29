El novio de Wanda Nara desesperado por los chats que podría mostrar Yanina Latorre

yanina latorre martin migueles

"Actualizo el Ciardonegate. Wanda y Martín hacen los que está todo bien públicamente pero es mentira. El está cagadís... por los chats escritos con Ciardone. Los que leí los tengo. Todos le avisaron a Wanda", arrancó Yanina Latorre. "Ella lo tiene en su casa de Punta. Lo involucro en su vida, le dijo para que maneje sus cosas. ¿Y el atrevido tirotea minas? Naaa", siguió.

Qué pasó entre el novio de Wanda Nara y Claudia Ciardone

"Él salió hace un año y medio con una chica muy conocida del medio, que estuvo envuelta en varios quilombos, ella cortó con una pareja y salió con Migueles. Se dio cuenta que era un mujeriego y lo dejó... Él apareció de nuevo y le mandó un mensaje, empezó un chat”, explicó Yanina Latorre sobre el pasado de Migueles y Ciardone.

claudia ciardone hilo dental bariloche.jpg Martín Migueles quiso engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone.

Acto seguido la conductora leyó los mensajes que le mandó Migueles a Claudia Ciardone y hasta reveló la contundente reacción de la ex Gran Hermano, ante la insistencia del novio de Wanda Nara. “¿Como viene tu semana? ¿podés verme?"le dijo Migueles a lo que Claudia respondió: "Estás loco Martín, estás re expuesto, no tiene sentido que te arriesgues. La verdad me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien".