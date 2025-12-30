Nati Jota se fotografia en microbikini alta y es comparada con Graciela Alfano

nati jota alfano Nati Jota comparada con Graciela Alfano por sus fotos en bikini.

Para la ocasión, Nati Jota eligió un modelo verde militar, ideal para destacar sus curvas a la perfección y los seguidores quedaron fascinados con su parecido a Graciela Alfano. "Es la nueva Graciela Alfano", "Graciela en los 90", "Iguales", fueron algunos de los comentarios que escribieron sus fans.

Nati Jota se la juega y arrasa con sus fotos desde el gimnasio

Nati Jota no solo arrasa con sus fotos en bikini sino que también es de las famosas más atrevidas con sus selfies desde el gimnasio.

Fanática de la actividad física y el entrenamiento intenso, Nati Jota no pierde ni un día de su rutina, compartiendo con sus seguidores su evolución.

Además, la diosa se anima a lucir conjuntos de lo más sexys, elegidos para destacar su tonificada figura a la perfección. Días atrás Nati incluso acompañó su imagen con un picante mensaje.

nati jota calzas gym

"Les deseo mi autoestima despúes de entrenar en la golden hour per no el resto del tiempo", escribió junto al tema "Vicio", de Charly García de fondo y mostrando su cuerpazo marcado por una calzas extra small coloradas y corpiño negro crop.