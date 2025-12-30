Nati Jota se fotografia en microbikini alta y es comparada con Graciela Alfano

Como lo hizo durante todo el 2025, Nati Jota volvió a paralizar las redes sociales con sus postales en trajes de baño y hasta fue comparada con Graciela Alfano.
A días del inicio del 2026 y la vuelta de su programa en OLGA "Soñe que volaba" que se transmitirá desde las playas de Mar del Plata y que contará con la sorpresiva incorporación de Maxi López como co-conductor, Nati Jota se tomó unos días de vacaciones.en familia.
Desde allí, Nati Jota no dudó en presumir su impactante figura animándose a una sesión de fotos de lo más audaz luciendo una microbikini ultra cavada, con pelo al viento y nada de maquillaje.
Para la ocasión, Nati Jota eligió un modelo verde militar, ideal para destacar sus curvas a la perfección y los seguidores quedaron fascinados con su parecido a Graciela Alfano. "Es la nueva Graciela Alfano", "Graciela en los 90", "Iguales", fueron algunos de los comentarios que escribieron sus fans.
Nati Jota se la juega y arrasa con sus fotos desde el gimnasio
Nati Jota no solo arrasa con sus fotos en bikini sino que también es de las famosas más atrevidas con sus selfies desde el gimnasio.
Fanática de la actividad física y el entrenamiento intenso, Nati Jota no pierde ni un día de su rutina, compartiendo con sus seguidores su evolución.
Además, la diosa se anima a lucir conjuntos de lo más sexys, elegidos para destacar su tonificada figura a la perfección. Días atrás Nati incluso acompañó su imagen con un picante mensaje.
"Les deseo mi autoestima despúes de entrenar en la golden hour per no el resto del tiempo", escribió junto al tema "Vicio", de Charly García de fondo y mostrando su cuerpazo marcado por una calzas extra small coloradas y corpiño negro crop.