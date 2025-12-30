Furor por las fotos de Martita Fort en trikini desde las playas de Punta del Este

martita fort trikini Martita Fort más sexy que nunca en Punta del Este.

Además, Martita Fort aprovechó su estadía para protagonizar una producción fotográfica regalándole un pequeño anticipo a sus seguidores con un video desde la playa. En esta oportunidad, Martita se la jugó destacando su figura luciendo una trikini ultra cavada off-white con recortes en el abdomen de lo más osados.

El impactante posteo de Martita Fort despidiéndose del 2025

Días antes de su llegada a Punta del Este, Martita Fort abrió su corazón a sus seguidores y compartió sus emociones hablando por primera vez de las dificultades que atravesó en los últimos meses.

"Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona", arrancó Martita Fort en sus stories de Instagram.

"Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión... Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien", expresó muy reflexiva Marta Fort.

martita posteo depresion La impactante reflexión de Martita Fort.

"Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”, cerró la joven ansiosa por el año siguiente.