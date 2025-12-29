La depresión de Martita Fort: el mensaje que causó enorme revuelo

martita posteo depresion La impactante reflexión de Martita Fort.

"Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”, cerró la joven ansiosa por el año siguiente.

Martita Fort tapa de Hola!

Convertida en una de las herederas e influencers más fashionistas del momento, Martita Fort fue elegida para la portada de la revista Hola! Argentina, protagonizando una de sus producciones más atrevidas.

Dueña de una figura impactante, Martita Fort se animó a posar en una escenografía de inspiración selvática luciendo una bikini taparrabos de gamuza de lo más osada y reveladora.

martita fort selvatica Martita Fort más diosa que nunca en la tapa de la revista Hola.

"No soy de enojarma fácil y no me engancho con las críticas. Dejo de importarme lo que digan", dice Martita Fort a la revista. Además la top habló de su situación sentimental. "Estoy soltera y muy tranquila. El día que esté en pareja voy a presentarla".