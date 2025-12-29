A pocos días del comienzo oficial del 2026, Martita Fort sorprendió a sus seguidores con una profunda reflexión sobre su año, abriendo su corazón como nunca antes.
La depresión de Martita Fort: el mensaje que causó enorme revuelo
Luego de celebrar Nochebuena y Navidad, Martita Fort decidió compartir sus emociones hablando por primera vez de las dificultades que atravesó en los últimos meses. "Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona", arrancó Martita Fort en sus stories de Instagram.
"Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión... Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien", expresó muy reflexiva Marta Fort.
"Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”, cerró la joven ansiosa por el año siguiente.
Martita Fort tapa de Hola!
Convertida en una de las herederas e influencers más fashionistas del momento, Martita Fort fue elegida para la portada de la revista Hola! Argentina, protagonizando una de sus producciones más atrevidas.
Dueña de una figura impactante, Martita Fort se animó a posar en una escenografía de inspiración selvática luciendo una bikini taparrabos de gamuza de lo más osada y reveladora.
"No soy de enojarma fácil y no me engancho con las críticas. Dejo de importarme lo que digan", dice Martita Fort a la revista. Además la top habló de su situación sentimental. "Estoy soltera y muy tranquila. El día que esté en pareja voy a presentarla".