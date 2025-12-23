¿Pampita desterrada del mundo del polo por culpa de Zaira Nara?

pampita martin pepa La familia Pieres le habría bajado el pulgar a Pampita y Martín Pepa.

"Pieres y su familia están muy enojados con Martín Pepa y con Pampita, pero sobre todo con él, porque siendo su gran amigo fue el que le presentó a Zaira Nara a Robert Strom, y todos saben que este muchacho cuando quiere algo no para hasta conseguirlo", explicó el periodista. "Desde ese momento, todos ellos, porque se mueven así, como un clan, les bajaron el pulgar tanto a Martín Pepa como a Pampita", aseguró sobre el mal momento de Pampita en el mundo del polo.

Quién es el nuevo novio de Zaira Nara

En cuanto a Robert Strom, el panelista explicó que es un archi millonario cuya fortuna es comparada con la de Jeff Bezos o Elon Musk.

"Es muy amigo de Pepa, el novio de Pampita, polista, y también es muy amigo de Clemente Zavaleta Jr., hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. A su vez, Zavaleta está casado con Isabelle Strom, hermana de Robert, el hombre que está saliendo con Zaira", siguió sobre los vínculos de Strom con el polo argentino.

zaira robert strom Robert Strom estaría saliendo con Zaira Nara.

Además en las últimas horas trascendió que Robert Strom tendría pensado viajar a Uruguay para celebrar Año Nuevo junto a Zaira Nara en las playas de Punta del Este.