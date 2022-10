Filtraron una foto de Wanda Nara y L-Gante a punto de besarse

►TE PUEDE INTERESAR: Florencia Peña se mostró con ropa interior transparente

Hace unos días, L-Gante compartió una foto en su perfil de Instagram en la que se lo ve sentado junto a Wanda, ambos de espaldas y cenando. El posteo fue complementado con una imagen de la película de Disney La Dama y el Vagabundo, en la icónica escena en la que se besan luego de compartir un plato de tallarines.

Wanda L-Gante.jpg El revelador posteo de L-Gante junto a Wanda Nara.

La foto de Wanda Nara y L-Gante a punto de besarse se filtra después de haber intercambiado sus autos y mostrarse juntos en varias ocasiones. Más ahora se los vio haciendo el videoclip de El último romántico, la canción que él le dedicó especialmente a la mediática. Como si fuera poco, en las últimas horas aparecieron algunas imágenes del detrás de escena y una en particular sacó de quicio a Mauro Icardi, ya que están a punto de besarse.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Uff qué bien Gallardo!", la foto de Alina Moine en body cavado y transparente que enloqueció a los fans

El futbolista, que se reencontrará con su exmujer el miércoles en Estambul, está anonadado por el cambio que hizo ella desde que se empezó a frecuentar con el artista. “Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto. Es un circo mediático”, expresó indignado durante un vivo de Instagram.

Wanda Nara y L-Gante a punto de besarse.jpg La foto de L-Gante y Wanda Nara a punto de besarse. Sería parte del video El último romántico.

Sin embargo, L-Gante todavía piensa cómo recuperar su pareja. En cambio Wanda Nara ya dio por terminado el matrimonio, y en las últimas horas anticipó que pronto volverá a la Argentina por más compromisos laborales, lo que hará que se reencuentre con L-Gante, que este viernes logró un bozal legal para Tamara Báez

Después de acusar a Wanda Nara de haber arruinado su familia, la influencer Tamara Báez no pudo contener la risa al verla en el nuevo videoclip de L-Gante. Con una foto del patio de su casa, expresó que el adelanto que se viralizó “es lo más bizarro que vio en la vida”.

►TE PUEDE INTERESAR: Cande Tinelli se arrodilló y mostró la colaless en plena calle de Madrid

Tamara Báez también mostró una captura de los mensajes que le enviaron sus seguidores. “Te pasaste”, “Volviendo a sus raíces”, “Dan asco”, “Se pasan”, “Pintamos toda la casa...”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron. Tentada, la joven replicó: “Jajaja Basta, es mucho para mis ojos. Che, loco, cuenten cómo podemos hacer y poner Photoshop en los videos también. No sé, algo”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjtc-GCL0jb%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF1oGwH7GQPyT5lxwHUedWMEcHVRaYVjwtYZCnhbeaoIZC5YHXSKBttvgly7jAOcZCudboHYqrQk6g03YXeYdBamSiyHxNNDrPpSZCHOUFiofEBKaRZCZAjqfhVUPJzybqszBgZAyfvn7bgMGDkvs14dSdSWWsEGUPwQ7ekZCmBOhDIazr6YdkMZD View this post on Instagram A post shared by L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

El miércoles, mientras Icardi transmitía en vivo desde Instagram, los tres varones que Wanda Nara tuvo con Maxi López estuvieron al lado suyo escuchándolo. Aunque prefirieron no aparecer en cámara, sí se hicieron escuchar en los comentarios, y fueron muy picantes.

Constantino López fue el que les contó a todos los seguidores del deportista que ni él ni sus hermanos simpatiza con L-Gante. “We hate cantante”, escribió dando a entender que lo odiaban.

En tanto, Mauro Icardi dio a entender que Wanda Nara actuó mal por abandonar a sus hijos durante un mes.

Horas antes, Valentino López se había comunicado con su madre para darle un ultimátum y fue Mauro el que dio los detalles de ese llamado. “Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, sostuvo.