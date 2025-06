juan icardi hijas wanda nara.jpg Filtran el explosivo plan Wanda Nara para el Día del Padre: "Pura maldad".

"Gran quilombo se viene porque parece que Mauro quiere ir a saludar a su padre a Rosario. ¿Puede haber un encuentro revolviendo la olla de Mauro, la China y Wanda y las nenas?" lanzó picante. "Me dicen que Wanda planificó viajar a Rosario, de pura maldad obviamente", cerró.

Mauro Icardi lanzó la peor acusación contra Wanda Nara: "Solo piensa en..."

Mauro Icardi explotó las redes sociales con una catarata de posteos deféndiendose y liquidando a Wanda Nara luego de que la mediática acusara a la China Suárez de arruinar el encuentro del jugador con sus hijas.

Además de dar su versión de los hechos, Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de mala madre y de generar todo la polémica por estar celosa de la China Suárez.



"El foco de todo esto se llama Eugenia China Suárez. Nunca pensó en sus hijas solo en su ego, en sus celos, en su rencor", escribió Mauro indignado por las trabas que pone Wanda Nara para sus encuentros con sus pequeñas.

"Dale Wandix que tu preocupación sean tus hijas más que quien duerme conmigo", siguió. "Tic, tac...", agregó sobre lo que se viene.

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de incinerar al perro de la familia en su parrilla

Wanda Nara rompió el silencio luego de que se conociera la denuncia que le inició Mauro Icardi por desamparo de sus hijas Francesca e Isabela.

Desde Ibiza, Wanda Nara se comunicó con el periodista Santiago Riva Roy y le reveló el indignante accionar que habría tenido Mauro Icardi con una de las mascotas de la familia.

“Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó”, dijo el cronista.



“Lo prendió fuego en la parrilla y las nenas lo vieron”, agregó. Luego fue la misma Wanda Nara quien habló en LAM y confirmó el indignante accionar que habría tenido Icardi con su perro Coco.