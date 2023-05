►TE PUEDE INTERESAR: Escotazo al extremo y pantalones ajustados, María Becerra dinamitó la red

sol perez short jean 1.jpg Fajados y minúsculos, Sol Pérez llevó sus shortcitos a nivel extremo.

Dueña de un cuerpo tallado, no hay prenda que Sol no pueda llevar por eso no dudó en lucir unos shorts de jeans ultra chiquitos y ajustados.

La morocha decidió ir por todo lo alto y los combinó con un crop top de jean al tono, dejando a la vista su trabajadísimo abdomen.

sol perez short jean 3.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Rosaditas y marcadas, Luciana Salazar entrenó con sus calzas más picantes

Sol Pérez y su look sporty más sexy

Fanática del gym y la vida fitness, Sol Pérez no se pierde ni una clase de entrenamiento desde donde suele grabarse y tomarse fotos haciendo las rutinas más intensas.

►TE PUEDE INTERESAR: Nati Jota beboteó en bikini desde Italia y la publicación es alucinante

Sus visitas al gimnasio también se han convertido en la ocasión ideal para ofrecer toda una variedad de estilos y tendencias de conjuntos deportivos.

sol perez corpiño deportivo 1.jpg Sol Pérez llevó corpiño con abertura XL al gym y el conjuntito reventó la térmica.

En esta oportunidad, Sol Pérez se la súper jugó con un conjunto de calzas ajustadas y crop top deportivo naranja que no solo llamó la atención por su color sino que llevaba un recorte en el escote demencial.

►TE PUEDE INTERESAR: Con cierre en el medio, Alejandra Maglietti no perdonó luciendo su vestido más picante

Sol Pérez arrasó con su pantalón más impactante

Una vez más, Sol Pérez apostó por los pantalones mega ajustados y ceñidos esta vez llevándolos a otro nivel con la tendencia metalizada.

La morocha fue por todo con un conjunto de pantalón y campera estilo jean color rojo metálico infernal que reventó la térmica de la siesta.

sol perez pantalon rojo 2.jpg

Como si fuera poco, para el programa del lunes, eligió un jean azul de lo más apretado que marcaba hasta el último músculo de sus piernas y lo lució con una postal de espaldas explosiva.

SOL PEREZ JEAN 2.jpg Sol Pérez cambió el taparrabos por sus jeans más ajustaditos y fascinó.

Siempre sexy, la ex chica del clima combinó sus jeans con crop top manga larga blanco y negro con espalda al descubierto y cerró su outfit con botas negras de taco aguja que hicieron destacar aún más su cuerpazo demencial.

Sol Pérez lució las bikinis más atrevidas

Dueña de una figura demencial, Sol Pérez deslumbró a todos los cientos de hombres y mujeres, que se encontraban en las playas pero también a sus followers con los tremendos álbunes de de fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

►TE PUEDE INTERESAR: Cathy Fulop se puso la enteriza de Pamela Anderson y explotó todo: "¡Baywatch!"

SOL PEREZ TAPARRABOS 2.avif En bikini taparrabos, Sol Pérez pidió puntaje y el sobresaliente se quedó corto.

Durante su estadía, la panelista de Cortá por Lozano, lució los diseños de bikinis más atrevidos y diminutos aunque fue el último diseño color blanco estilo taparrabos el que provocó una catarata de reacciones.

Desde Punta Cana, Sol Pérez mostró su bikini desde todos los ángulos y hasta pidió puntaje para su novio que fue el encargado de inmortalizar el momento. "Guido me sacó estos fotones y los quería compartir. ¿Cuánto puntaje le ponemos como fotógrafo?".

SOL PEREZ TAPARRABOS 1.avif

►TE PUEDE INTERESAR: De espaldas y en bikini, Rocío Guirao Díaz mostró su tattoo más picante y dinamitó Miami

Sol Pérez reventó Miami

La conductora y panelista se encuentra paseando por Miami, aunque no por eso deja de trabajar, y aprovecha para tomar sol y disfrutar del agua. Sin duda alguna, Sol Pérez fue toda una sensación y sus seguidores se lo hicieron sentir.

►TE PUEDE INTERESAR: Las fotos "heavy metal" de Romina Malaspina que dinamitaron Instagram

Sol Perez.jpg

"Fuera de este mundo lo tuyo", "Escultural única perfecta", "diosa, mi reina!", fueron algunos de los comentarios que recibió Sol Pérez por parte de sus seguidores.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Escudero trajo el verano de regreso con un hilo dental infernal

Sol Pérez.jpg

Sol Pérez arrasa en Miami

Sol Pérez está en Miami desde hace unos días y ha aprovechado su estadía para pasear por la playa y deslumbrar con su escucltural figura.

Con una bikini de dos piezas que parece hecho especialmente para ella, Sol Pérez se mostró muy feliz en las playas de Miami, adonde aprovecho a pasear durante su estadía en Estados Unidos.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Escudero trajo el verano de regreso con un hilo dental infernal

La integrante del último Gran Hermano aprovechó estos últimos días para descansar y despejar su mente, aunque no se olvidó de sus seguidores, ni tampoco de sus otros trabajos a través de las redes sociales.

sol perez (1).jpg

Lejos quedaron los tiempos en que Sol Pérez se dedicaba a deslumbrar a la platea masculina dando el pronóstico del tiempo en un canal de deportes.

Sin embargo, eso no quiere decir que Sol Pérez los haya dejado de deslumbrar, solamente que ahora lo hace a través de otros roles e incluso desde sus redes, a través de fotos o videos en los que muestra sus diferentes rutinas de gimnasia, las responsables del cuerpo escultural que muestra cada vez que puede y quiere.