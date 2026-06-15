La reveladora foto que subió Wanda Nara tras la salida de la China Suárez con sus hijas

china hijas wanda partido La China Suárez, Mauro y las hijas de Wanda Nara alentaron a Rufina Cabré.

Lejos de hacer referencia a lo sucedido, Wanda Nara subió la temperatura en sus redes con una postal donde se mostró de lo más relajada y sexy posando en ropa interior. "Gimnasio, spa, repetir", escribió.

wanda nara salida china La reacción de Wanda Nara a la salida de la China Suárez con sus hijas.

La reacción de la China Suárez a su foto desnuda

Desde paseos y recorridas por los sitios más emblemáticos hasta una atrevidísima postal de la China Suárez completamente desnuda en su cuarto de hotel en Maldivas, el jugador dejó todo a la vista.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?

La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el momento que eligió Mauro Icardi para compartir sus fotos íntimas. En las redes sociales, los seguidores notaron que el futbolista lo hizo minutos despúes de las publicaciones de Wanda Nara.

Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?