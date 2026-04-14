Escandaloso audio privado de la China Suárez hablando mal de Pampita

china zaira paula Zaira Nara traicionó a Paula Chaves y prendió fuego a la China Suárez.

“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.

Quién interpretará a la China Suárez en la serie de Wanda Nara

Wanda Nara comenzará a grabar una ficción vertical y ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.

Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.

china serie wanda Débora Nishimoto interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara.

Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.