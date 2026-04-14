La China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales luego de que salieran a la luz nuevas versiones sobre la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves.
Escandaloso audio privado de la China Suárez hablando mal de Pampita
Salió a la luz el contenido del escandalo mensaje que la China Suárez le mandó a Paula Chaves liquidando a Pampita.
Durante el fin de semana, Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un desfile y evitaron cruzarse confirmando el fin definitivo de la amistad que supieron tener. En Puro Show, hablaro de lo sucedido y revelaron la verdadera razón del enojo de Paula con Zaira que involucra a la China Suárez.
“La información que yo tengo es que Paula le habría mandado un audio a Zaira, que tiene que ver con la China Suárez. Zaira se lo habría pasado a Wanda y Wanda lo habría hecho público”, explicó Angie Balbiani.
“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.
Quién interpretará a la China Suárez en la serie de Wanda Nara
Wanda Nara comenzará a grabar una ficción vertical y ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.
Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.
Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.