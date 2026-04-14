Inicio Farándula China Suárez
¡Tremendo!

Escandaloso audio privado de la China Suárez hablando mal de Pampita

Salió a la luz el contenido del escandalo mensaje que la China Suárez le mandó a Paula Chaves liquidando a Pampita.

Por UNO
Se supo qué decía el mensaje de la China Suárez contra Pampita.

Se supo qué decía el mensaje de la China Suárez contra Pampita.

La China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales luego de que salieran a la luz nuevas versiones sobre la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves.

Durante el fin de semana, Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un desfile y evitaron cruzarse confirmando el fin definitivo de la amistad que supieron tener. En Puro Show, hablaro de lo sucedido y revelaron la verdadera razón del enojo de Paula con Zaira que involucra a la China Suárez.

“La información que yo tengo es que Paula le habría mandado un audio a Zaira, que tiene que ver con la China Suárez. Zaira se lo habría pasado a Wanda y Wanda lo habría hecho público”, explicó Angie Balbiani.

china zaira paula
Zaira Nara traicion&oacute; a Paula Chaves y prendi&oacute; fuego a la China Su&aacute;rez.

Zaira Nara traicionó a Paula Chaves y prendió fuego a la China Suárez.

“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.

Quién interpretará a la China Suárez en la serie de Wanda Nara

Wanda Nara comenzará a grabar una ficción vertical y ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.

Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.

china serie wanda
D&eacute;bora Nishimoto interpretar&aacute; a la China Su&aacute;rez en la serie vertical de Wanda Nara.

Débora Nishimoto interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara.

Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar