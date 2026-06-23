¡Escándalo! Aseguran que la China Suárez agarró de los pelos a una fan

"Se le acerca a Mauro una chica rubia muy diosa, él le charló y la China la agarró de atrás de los pelos y la corrió. En un momento parece que la iban a sacar del VIP. Mauro le dio cabida", dijo sobre el momento de tensión que vivió la pareja.

La China Suárez de compras en Nordelta

La China aprovechó el feriado para salir de compras y las fotos estallaron las redes.

Sin la compañía de Mauro Icardi y sus hijas, la China Suárez fue vista en un supermercado de Nordelta y, según reveló Pochi de Gossipeame habría estado comprando comida para niños.

Si bien trató de pasar desapercibido luciendo gafas XL y gorra animal print, algunos de los clientes presentes no dudaron en fotografiarla.

Días antes, se viralizaron imágenes de Mauro icardi y la China Suárez acompañados por Francesca e Isabella. Los cuatro acompañaron a Rufina Cabré en su partido de hockey y estuvieron en las gradas alenatando a la primogénita de la actriz.

Las fotos de la China Suárez en microbikini que se llenaron de críticas

China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores mostrando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas.

La China Suárez y Mauro Icardi vivieron una mini luna de miel, eligiendo como destino las islas favoritas de Wanda Nara y alojándose en el mismo hotel de lujo que la rubia y el futbolista solían ocupar.

Si bien durante su estadía, la China y Mauro no publcicaron contenido en sus redes sociales, el futbolista fue por todo y publicó varios carretes de imágenes entre las que se destacaron las de la China Suárez en microbikini.