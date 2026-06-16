La llamativa foto de la China Suárez alentando a la Selección que estalló Instagram

CHINA SUAREZ SELECCION La foto que eligió la China Suárez para alentar a la Selección.

Horas antes, la China Suárez fue vista en un supermercado de Nordelta y, según reveló Pochi de Gossipeame habría estado comprando comida para niños. Si bien trató de pasar desapercibido luciendo gafas XL y gorra animal print, algunos de los clientes presentes no dudaron en fotografiarla.

La primera foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara

Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador tuvo su primera salida pública en familia junto a la China Suárez.

Si bien durante su estadía en el país están manteniendo silencio en sus redes, el sábado por la mañana se viralizaron imágenes de Mauro icardi y la China Suárez acompañados por Francesca e Isabella.

Los cuatro acompañaron a Rufina Cabré en su partido de hockey y estuvieron en las gradas alenatando a la primogéntida de la actriz.

china hijas wanda partido La China Suárez salió con las hijas de Wanda Nara.

Según testigos, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron de lo más cariñosos y fueron amables con todos los que se acercaron. Minutos despúes llegaron al club Nicolás Cabré y su esposaa pocas horas de su regreso al país, Mauro Icardi fue por todo y compartió los momentos más íntimos de su luna de miel.

Las fotos de la China Suárez en microbikini que se llenaron de críticas

China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores mostrando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas.

La China Suárez y Mauro Icardi vivieron una mini luna de miel, eligiendo como destino las islas favoritas de Wanda Nara y alojándose en el mismo hotel de lujo que la rubia y el futbolista solían ocupar.

Si bien durante su estadía, la China y Mauro no publcicaron contenido en sus redes sociales, el futbolista fue por todo y publicó varios carretes de imágenes entre las que se destacaron las de la China Suárez en microbikini.

china bikinii maldivas

Posando para Mauro, la China eligió un diseño taparrabos ultra XS color chocolate ideal para destacar su bronceado aunque las críticas y polémicos comentarios sobre su figura no tardaron en llegar. "La estás alimentando bien Maurito", "Es una morsa", "Que groncha", fueron algunos de los miles de mensajes que dejaron los haters.