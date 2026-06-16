En medio de las repercusiones por su primera salida pública con las hijas de Wanda Nara, la China Suárez no se quedó afuera del fervor mundialista y alentó a la Selección.
La llamativa foto de la China Suárez alentando a la Selección que estalló Instagram
A horas del debut de Argentina en el Mundial de Fútbol 2026, la China Suárez encendió el espíritu mundialista. Todos los detalles
A horas del partido de Argentina ante Argelia en el Mundial de Fútbol 2026, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con una foto retro imposible de pasar desapercibida.
En la postal, se puede ver a una China Suárez adolescente, luciendo la camiseta argentina y un look con flequillo y pelo oscuro, diferente al rubio que lleva actualmente.
Horas antes, la China Suárez fue vista en un supermercado de Nordelta y, según reveló Pochi de Gossipeame habría estado comprando comida para niños. Si bien trató de pasar desapercibido luciendo gafas XL y gorra animal print, algunos de los clientes presentes no dudaron en fotografiarla.
La primera foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara
Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador tuvo su primera salida pública en familia junto a la China Suárez.
Si bien durante su estadía en el país están manteniendo silencio en sus redes, el sábado por la mañana se viralizaron imágenes de Mauro icardi y la China Suárez acompañados por Francesca e Isabella.
Los cuatro acompañaron a Rufina Cabré en su partido de hockey y estuvieron en las gradas alenatando a la primogéntida de la actriz.
Según testigos, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron de lo más cariñosos y fueron amables con todos los que se acercaron. Minutos despúes llegaron al club Nicolás Cabré y su esposaa pocas horas de su regreso al país, Mauro Icardi fue por todo y compartió los momentos más íntimos de su luna de miel.
Las fotos de la China Suárez en microbikini que se llenaron de críticas
China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores mostrando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas.
La China Suárez y Mauro Icardi vivieron una mini luna de miel, eligiendo como destino las islas favoritas de Wanda Nara y alojándose en el mismo hotel de lujo que la rubia y el futbolista solían ocupar.
Si bien durante su estadía, la China y Mauro no publcicaron contenido en sus redes sociales, el futbolista fue por todo y publicó varios carretes de imágenes entre las que se destacaron las de la China Suárez en microbikini.
Posando para Mauro, la China eligió un diseño taparrabos ultra XS color chocolate ideal para destacar su bronceado aunque las críticas y polémicos comentarios sobre su figura no tardaron en llegar. "La estás alimentando bien Maurito", "Es una morsa", "Que groncha", fueron algunos de los miles de mensajes que dejaron los haters.