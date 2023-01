►TE PUEDE INTERESAR: Tini Stoessel se puso una mini cinturón infernal y la foto viral superó el millon de likes

Una vez más, More Rial posó en ropa interior y dejó a la vista el tattoo de una llama de fuego en uno de sus glúteos provocando un terremoto entre sus seguidores.

more rial colaless roja.jpg More Rial se tatuó la cola y la foto es letal: "Uy se te prendió fuego".

"No compres con la gilada que te hablan de mi", escribió la rubia súper picante junto a la publicación que ya lleva más de 20 mil likes y cientos de comentarios y elogios.

Las cirugías de More Rial

Fue la misma Morena Rial quien meses atrás dio detalles de su situación y confesó que paso por una "cuádruple cirugía estética".

"Me hice un par de cosas. La panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo", contaba Morena Rial en un video que subió a sus historias de Instagram.

more rial colaless colorada.jpg

Lejos de no hablar del tema, la rubia daba detalles de su abdominplastia. "A ver... yo me hice más que lo que es una lipo. Yo me hice una abdominoplastia, que es cuando te cortan y te sacan, así que no creo que la lipo sea tan dolorosa".

Además, aseguró que no se trató de un canje y que pago por su retoque. "Todo lo bueno se paga, cuando uno quiere ver buenos resultados hay que pagar, no ir de canje".

La dieta de Morena Rial

Siempre abierta con sus followers, Morena despejó todas las dudas y reveló cómo hizo para perder peso antes de realizarse su cirugía. More contó que toma té frío antes de cada comida.

"Para los que me preguntan si tomo algo para bajar de peso, tomo antes de cada comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, este jugo. Bah, son unos tés en realidad pero yo los hago fríos porque me gusta más y es más rico", contestó en sus historias de Instagram junto a un video mostrando su infusión.

more rial underboob.jpg

