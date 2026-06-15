En medio de las repercusiones por "Triángulo Amoroso", la serie vertical que protagonizan Maxi López y Wanda Nara, Daniela Christiansson se fue de la Argentina.
Daniela Chrisitansson se fue del país y crecen los rumores de crisis con Maxi López
Explosión en las redes sociales por la contundente decisión de la mujer de Maxi López. Todos los detalles
A poco de su llegada al país, Daniela Christiansson armó las valijas y regresó a Suiza encendiendo las alarmas y rumores sobre una supuesta crisis con Maxi López.
Desde Suiza, Daniela se mostró disfrutando del verano europeo y rompió el silencio aclarando el motivo de su partida. “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, aclaró. “Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, detalló Daniela. “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”, siguió.
Maxi López por su parte despejó todas las dudas publicando una imagen junto a la modelo sueca con la frase "Extrañándote", dejando en claro que la pareja está más firme que nunca.
La respuesta de Daniela Christiansson al beso de Maxi López a Wanda Nara
En la última emisión de Triángulo Amoroso, Wanda Nara y Maxi López llevaron las cosas a otro nivel compartiendo un beso apasionado que dejó impactados a los seguidores y se hizo viral en segundos.
A pesar del debate por estar hecho con IA, Maxi López habló de su encuentro con Wanda e incluso reveló cómo reaccionó su esposa, la modelo sueca Daniela Christessen.
“Daniela vio el beso, por eso es de IA, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda Nara”, le preguntaron en Los Profesionales de Siempre y el ex futbolista sorrpendió con su respuesta. “Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga", aclaró resaltando que se trata de un proyecto exclusivamente laboral.