Daniela Chrisitansson se fue del país y crecen los rumores de crisis con Maxi López

daniela maxi lopez crsis La reacción de Maxi López al viaje de Daniela Christiansson.

Maxi López por su parte despejó todas las dudas publicando una imagen junto a la modelo sueca con la frase "Extrañándote", dejando en claro que la pareja está más firme que nunca.

La respuesta de Daniela Christiansson al beso de Maxi López a Wanda Nara

En la última emisión de Triángulo Amoroso, Wanda Nara y Maxi López llevaron las cosas a otro nivel compartiendo un beso apasionado que dejó impactados a los seguidores y se hizo viral en segundos.

A pesar del debate por estar hecho con IA, Maxi López habló de su encuentro con Wanda e incluso reveló cómo reaccionó su esposa, la modelo sueca Daniela Christessen.

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“Daniela vio el beso, por eso es de IA, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda Nara”, le preguntaron en Los Profesionales de Siempre y el ex futbolista sorrpendió con su respuesta. “Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga", aclaró resaltando que se trata de un proyecto exclusivamente laboral.