silvina luna infancia 1.webp

"Llegué a sentir que no me veían. No... No me veían. El clima era hostil para un niño”, dijo incluso confesando que su padre fue violento con su madre durante dos años.

“Papá y mamá tenían una relación tormentosa. Imaginate a dos personas grandes que discuten, que se gritan... Quizás hasta en momentos de agresiones y entonces tenés miedo de que a ella le puede pasar algo”, cerró angustiada por la situación que tuvo que vivir de pequeña.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Bomba atómica!", Soledad Pastorutti metió minifalda y le dijeron de todo

Silvina Luna prendió fuego Divas Play

Silvina Luna publicó una foto para el infarto en sus redes sociales, al punto que muchos agradecen que no haya caído la censura de la red social sobre ella. De espalda a la cámara, aunque ella girando la cabeza como mirando la reacción de sus seguidores, la imagen realmente es para volverse locos.

En la foto, Silvina Luna aparece vestida solamente con un hilo dental que prácticamente no deja nada a la imaginación: "Lo mejor está por venir" posteó la modelo de Divas Play e invitó al sitio para adultos para ver el resto de la producción.

"Diosa infernal", "Silvinita lo mejor no está por venir. Lo mejor ya esta y lo tengo en foto adelante de mi vista bb (sic)", "diosa amor de mi vida", fueron algunas de las respuestas que logró Silvina Luna, tras su posteo en Instagram.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Quiii, pará un poco fuega!", furor por la foto de Soledad Pastorutti en jumpsuit transparente

Silvina Luna.jpg Silvina Luna

Silvina Luna y Florencia Peña

Luego de que Florencia Peña perdiera su cuenta oficial de Instagram, la conductora de LPA visitó esta semana el estudio de LAM y se reencontró con Silvina Luna.

Tanto Florencia Peña como Silvina Luna son dos de las famosas más explosivas de Divas Play e incluso han protagonizado algunas de las producción fotográficas más explosivas y sensuales de la plataforma.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Viral! Locura total por la foto de Brenda Asnicar en ropa interior transparente que paralizó la red

Silvina Luna y Florencia Peña incluso grabaron videos donde se mostraron de lo más cariñosas y hasta besándose. Ahora las diosas volvieron a posar juntas desde LAM.