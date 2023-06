►TE PUEDE INTERESAR: En colaless de otro level, Brenda Asnicar dinamitó las playas de Miami

En las fotos que tapizaron las calles de Madrid se puede ver a la morocha luciendo un sensual jumpsuit negro de lycra súper ajustado marcando su figura.

juana viale madrid 1.avif En jumpsuit marcadísimo, Juana Viale dinamitó las calles de Madrid y la foto es feroz.

Lejos de su estilo despojado y relajado, Juana posa muy sensual combinando su jumpsuit con botas negras bucaneras de taco aguja logrando un outfit femme fatale imposible de ignorar.

El look de Juana Viale en el estreno de Ringo

Juana asistió al estreno de la serie inspirada en la vida del boxeador argentino Ringo Bonavena, y birlló junto a su hija Ámbar de Benedictis quien también causó sensación con su look.

En esta oportunidad, Juana Viale apostó pot el total black con un espectacular bodysuit con mangas amplias y brillos que le quedaba a la perfección. Fiel a su estilo, la morocha llevó su pelo al natural y nada de maquillaje.

juana viale bodysuit ringo 1.webp

Juanita recorrió la red carpet donde se mostró de lo más simpática y luego compartió la selfie más comentada de la velada donde se la vio posando junto a Mirtha Legrand, su hija Ábar, Nacho Viale y Lucía Pedraza.

Juana Viale arrasó en la gala del Teatro Colón

Juana Viale asisió al estreno de Fausto junto a Gino Bogani y como no podía ser de otra manera llevó un vestido del diseñador digno de la alfombra roja de los Oscar.

Luciendo como toda una diosa, Juana Viale llevó un diseño bordado de paillettes en degradé en tonos rosados, lilas y dorados despampanante.

Dueña de una belleza apabullante, la diosa acompañó su atuendo con rodete, make up al natural y posó súper sonriente junto a Gino.

juana viale teatro colon.webp

Se filtró una foto íntima de Juana Viale en ropa interior

Juana Viale protagonizó una sesión de fotos desde su cama y levantó la temperatura al posar en un corpiño y bombacha estilo deportivo.

Recostada en una cama y con el pelo suelto, Juana Viale presumió su figura sin embargo hubo un detalle que causó polémica entre sus seguidores.

juana viale (2).webp

Es que la morocha dejó su larga cabellera apoyada sobre un plato con frutas y los comentarios no se hicieron esperar. "No da", "La comida en el pelo no va", "Es un montón", escribieron aunque también hubo elogios.

