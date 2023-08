El romance entre Silvina Luna y Fernando Gago que terminó mal: "La engañó con..."

silvina luna fernando gago 1.jpg_large

“Él me gustaba físicamente, llegué a enamorarme. Me dolió mucho en su momento. Para mí era mi novio. Por suerte di vuelta la página, era chica. Estaba buena y me sobraban los candidatos. No valía la pena Gago, ¡de lo que me salvé!“, contaba la actriz en LAM.

Fue la misma Silvina Luna quien reveló que se enteró de que el jugador jugaba a dos puntas al ver fotos de su novio paseando con Mica Vázquez por España en una revista. En su momento Fernando Gago habría viajado a Rosario para pedirle perdón pero la modelo decidió terminar el romance.

silvina luna fernando gago mica vazquez.webp Qué paso entre Silvina Luna y Fernando Gago: "La enganó con ...".

La muerte de Silvina Luna

En el transcurso de su internación en el Hospital Italiano, a causa de una bacteria que los médicos debían eliminar para poder realizarle el trasplante de riñón, sufrió complicaciones y fue intubada en varias oportunidades. En las últimas horas, Fernando Burlando, su abogado, confirmó que se encontraba en estado crítico.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: el importante pedido que habìa hecho en terapia intensiva

silvina luna infancia 2.webp Silvina Luna falleció este jueves 31 de agosto a causa de una hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda sin retorno.

La rosarina, de 43 años, permaneció internada desde el 13 de junio pasado y en el proceso sufrió varias complicaciones: estuvo sedada y conectada a un respirador artificial, tuvo una falla multiorgánica y despertó del coma el miércoles 29 de junio. Sin embargo, la bacteria continuaba en su organismo y diversas complicaciones la llevaron al estado que en las últimas horas se volvió irreversible.

Silvina Luna, quien estaba al cuidado de su hermano Ezequiel, sufría las consecuencias de una cirugía estética realizada por el médico Aníbal Lotocki en 2011, en la que se le inyectó metacrilato mezclado con otras sustancias no determinadas que ingresaron en su torrente sanguíneo y le provocaron un cuadro crónico de hipercalcemia primero e insuficiencia renal después.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué es el metacrilato, la sustancia que marcó el destino de Silvina Luna

En los últimos meses, la actriz había tenido que someterse a un proceso de diálisis tres veces por semana. Fue en una de esas sesiones, en junio, que se descompensó y debió ser internada de urgencia en terapia intensiva con respirador. En el transcurso de casi 80 días que permaneció en el hospital Italiano, tuvo mejoras y recaídas a partir de diversas bacterias que contrajo y complicaron su cuadro.

Desde que se conoció el estado crítico de Silvina Luna, familiares y amigos habían iniciado una cadena de oración para pedir por su salud. Desde el entorno más cercano, no han emitido ningún comunicado sobre la triste noticia.