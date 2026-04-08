Andrea del Boca no regresará a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada. La actriz se tropezó mientras caminaba por un pasillo y tuvo que salir para ser atendida por los médicos.
¿Desfigurada? Cómo quedó Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano
Anna Chiara del Boca rompió el silencio y dio detalles impactantes del estado de salud de Andrea del Boca. Los detalles
Si bien se vieron imágenes del momento de su caída, ahora su hija Anna Chiara del Boca rompió el silencio y dio detalles impactantes del brutal golpe y sus consecuencias en el rostro de Andrea del Boca.
"Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en el vivo, más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando, por ende fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital”, contó Anna en su programa de streaming.
Además la joven explicó cómo encontró a su mamá en el hospital. “Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos”, describió.
¿Andrea del Boca y su hija Anna Chiara peleadas?
En medio de las repercusiones por el posible ingreso de Anna Chiara del Boca a la casa de Gran Hermano, salió a la luz una sorpresiva información sobre el vínculo que tiene con Andrea del Boca.
En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.
Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.