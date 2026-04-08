¿Desfigurada? Cómo quedó Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano

andra del boca sangre El estado de Andrea del Boca tras su golpe en Gran Hermano.

Además la joven explicó cómo encontró a su mamá en el hospital. “Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos”, describió.

¿Andrea del Boca y su hija Anna Chiara peleadas?

En medio de las repercusiones por el posible ingreso de Anna Chiara del Boca a la casa de Gran Hermano, salió a la luz una sorpresiva información sobre el vínculo que tiene con Andrea del Boca.

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.

anna andrea Cómo es la relación entre Andrea del Boca y Anna Chiara.

Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.