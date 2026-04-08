¡Bombazo! Andrea del Boca volvería a la casa de Gran Hermano: ¿cuándo?

andrea1 La verdad del futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano.

Además, en el Diario de Mariana revelaron que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algún programa de Telefé. "Me dicen a mí que empieza como panelista y se va a ver después si sigue como conductora o un proyecto de ficción", aseguró Santiago Riva Roy.

Andrea del Boca fuera de la ficción

Ángel de Brito habló de la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano y lanzó una escandalosa revelación sobre la ausencia de Andrea del Boca en la ficción. "Voy a ser frontal", arrancó el conductor sin pelos en la lengua.

"Andrea es muy dificil para trabajar por eso la dejaron de llamar. Ella estaba acostumbrada a trabajar con su equipo, con su familia, con su cuñado. Cuando fue a Polka y Underground no fue fácil",recordó para luego enuerar los lujos que debía tener la actriz mientras grababa.

andrea del boca reemplazante Ángel de Brito reveló el motivo por el que Andrea del Boca no volvió a las novelas.

"Cuando fue a Polka tuvieron que armarle un motorhome para que estuviera con su bebé y en canal 9 le construyeron un mega camarin. Hizo gladiadores de Pompeya que duró un mes y despúes vino un camión de mudanza y se llevó todo. Esas cosas dejan malos recuerdos... A las estrellas se les complica reciclarse", cerró De Brito.