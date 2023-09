Pero lo más impactante fue su posteo en Instagram el pasado 9 de junio, en lo que sería su última aparición pública antes de morir.

A pesar de que sus riñones habían dejado de funcionar y tenía que realizarse diálisis tres veces a la semana, con tortuosas sesiones de hasta cuatro horas de duración cada una, Silvina no perdía las esperanzas.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: el importante pedido que hizo en terapia intensiva

silvina.JPG El último posteo de Silvina Luna se hizo viral en las redes.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: la durísima decisión que tomó la familia

El último posteo de Silvina Luna antes de morir

“Hola, ¿cómo están? Bueno, están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, revelando un gran hematoma en la zona de la axila.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: qué es el metacrilato, la sustancia que marcó el destino de la modelo

“Ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después, de este lado tengo otro pic, que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila. Quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”, y se despidió de sus seguidores lanzando un beso con la mano.

Con letras negritas aclaró: “En realidad no es otro pic sino un catéter semipermeable para diálisis”. Y con un sticker envió: “Step by step” (“paso a paso”), en lo que sería un último mensaje esperanzador de un milagro que, finalmente, no ocurrió.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: las fotos inéditas que mandó para entrar a Gran Hermano