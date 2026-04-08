¡Se supo! Dónde trabajará Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

andrea del boca accidentada ¿Andrea del Boca nueva panelista?

"Me dicen a mí que empieza como panelista y se va a ver después si sigue como conductora o un proyecto de ficción", agregó el panelista aunque también podría regresar al certamen en un repechaje o hasta en un derecho a réplica.

Quién reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano

En Intrusos revelaron que la actriz ya se reencontró con su familia, que está descandansando en su casa y que la producción estaría buscando su nueva reemplazante.

"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", precisó Daniel Ambrosino confirmando los rumores que corrieron días antes.

Semanas antes salió a la luz una escandalosa versión sobre el vínculo de Andrea y su hija.

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.

anna chiara 2.jpg Anna Chiara del Boca podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano.

Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.