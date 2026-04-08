Tras un brutal golpe en la cara, Andrea del Boca quedó afuera de la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada. La actriz se tropezó mientras caminaba por un pasillo y tuvo que salir para ser atendida por los médicos.
¡Se supo! Dónde trabajará Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano
Qué pasará con la carrera de Andrea del Boca luego de quedarse afuera de Gran Hermano Generación Dorada 2026.
Debido a la contundencia del golpe, Andrea del Boca se quedará afuera de Gran Hermano 2026 como explicó Del Moro en su cuenta de Instagram. "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".
Ahora, en el Diario de Mariana revelaron cómo seguirá la carrera de Andrea del Boca tras su abrupta salida. "Va a debutar como panelista", aseguró Santiago Riva Roy siendo el programa de Georgina Barbarossa una de las opciones.
"Me dicen a mí que empieza como panelista y se va a ver después si sigue como conductora o un proyecto de ficción", agregó el panelista aunque también podría regresar al certamen en un repechaje o hasta en un derecho a réplica.
Quién reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano
En Intrusos revelaron que la actriz ya se reencontró con su familia, que está descandansando en su casa y que la producción estaría buscando su nueva reemplazante.
"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", precisó Daniel Ambrosino confirmando los rumores que corrieron días antes.
Semanas antes salió a la luz una escandalosa versión sobre el vínculo de Andrea y su hija.
En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.
Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.