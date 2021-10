El llanto de Wanda Nara, el significado del corazón negro y el "infierno" que vive

La historia de reconciliación y amor que mostró Mauro Icardi parece no tener ni un pelo de cierta. Wanda Nara no reaccionó a las publicaciones de su marido, sigue sin seguirlo en las redes sociales y no para de postear corazones negros. Ante estas reacciones, la panelista de LAM Yanina Latorre habló con ella por teléfono y contó: "Ella todavía no lo perdonó".