Nueva foto de Mauro Icardi: así reaccionó Wanda Nara

"Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quiénes heriste", agregó etiquetando a su esposa y dando a entender que ella lo perdonó.

Sin embargo, por parte de Wanda Nara no hubo gesto alguno. Ni un me gusta, ni un comentario, ni un repost ni nada... De hecho, la rubia no volvió a seguir en Instagram a su marido y padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella.

Por el contrario, la única actividad que tuvo en redes después de la supuesta reconciliación con Icardi, fue repostear en una historia una publicación de Nora Colosimo, su mamá, en la que le brinda todo su apoyo con una simple frase: "Amor mío".

Después de estos idas y vueltas en posteos, Mauro Icardi reapareció en Instagram con una historia y una nueva publicación. En la story se lo ve junto a Wanda mimoseándose en un sillón a las 7 am de la Argentina. Mientras que solo unos minutos después, posteó una foto juntos, recuerdo de su último viaje por África con la leyenda: "Abrázame fuerte, y no me sueltes nunca".

historia mauro icardi wanda nara.jpg

La reacción de Wanda Nara a estas nuevas señales de su marido fue otra vez el silencio.

mauro icardi wanda nara.jpg

La drástica decisión de Mauro tras la infidelidad con la China Suárez

Las palabras del propio Icardi en redes confirman que efectivamente los chats con la China Suárez existieron. En tanto que la actriz mandó un comunicado a los medios televisivos para impedir que se publiquen fotos y/o conversaciones íntimas, por lo que con su actitud dio a entender lo mismo.

Después del pedido de perdón y la publicación de la supuesta reconciliación, Icardi bajó drásticamente el número de "seguidos" en Instagram y ahora solo sigue a su esposa Wanda, al artista Jaime Lorente López, el modelo y fotógrafo Brooklyn Beckham (hijo de David y Victoria) y a cuatro perfiles de marcas.

De todas maneras, la China Suárez nunca estuvo entre los "seguidos" por Mauro.