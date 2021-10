¡Le pidió perdón! El mensaje de Icardi a Wanda Nara: "Gracias por seguir confiando en esta familia"

"Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste", siguió el mensaje de Icardi junto a una foto de la pareja.

Horas antes, salieron a la luz las supuestas fotos que la China Suárez le mandó a Mauro Icardi. Fue Carmen Barbieri quien reconoció que le llegaron por WhatsApp fotos de la China Suárez desnuda en la cama.

Según expresó la conductora de Mañanísima, programa que se emite por Ciudad Magazine de lunes a viernes, esas fotos de la China Suárez desnuda serían las que Wanda Nara habría visto en el chat de Mauro Icardi.

"Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina. ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’ que la China le había mandado a Icardi", reveló Carmen Barbieri metiéndose en el medio del escándalo por la presunta infidelidad virtual del futbolista del PSG.

Según dijo, en una de las fotos se ve a Eugenia China Suárez "en la cama de espalda". "Un cuerpo mi amor esa mujer, qué bella", acotó la conductora sobre la actriz.

Respecto de lo que halló Wanda Nara en el chat entre la China e Icardi, Barbieri opinó: "Que Wanda se metió en el celular de su marido, como yo, y encontró todo esto, estoy segura que algo encontró para que haya crisis, no sé si están separados".

Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, dijo respecto del famoso chat que el contenido era "pornográfico" e "irreproducible".