"Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina. ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’ que la China le había mandado a Icardi", reveló Carmen Barbieri metiéndose en el medio del escándalo por la presunta infidelidad virtual del futbolista del PSG.

Según dijo, en una de las fotos se ve a Eugenia China Suárez "en la cama de espalda". "Un cuerpo mi amor esa mujer, qué bella", acotó la conductora sobre la actriz.

Respecto de lo que halló Wanda Nara en el chat entre la China e Icardi, Barbieri opinó: "Que Wanda se metió en el celular de su marido, como yo, y encontró todo esto, estoy segura que algo encontró para que haya crisis, no sé si están separados".

Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, dijo respecto del famoso chat que el contenido era "pornográfico" e "irreproducible".

Lo que se supo hasta el momento, que llega a los medios desde el entorno de Wanda, es que la rubia le pidió el divorcio a Mauro Icardi, quien no estaría de acuerdo con tan drástica medida.

Por lo pronto, la pareja sigue en un impass y Wanda Nara no se ha vuelto a expresar al respecto. Lo último que expresó públicamente fue un repudio durísimo a Alejandra Maglietti, a quien trató de "boludita" y en el que tildó de "putita" a la propia China Suárez por "mandarle fotos a casados".

Una foto de la China Suárez desnuda como la que describió Carmen Barbieri se filtró hace varios años, cuando la relación entre la actriz y Benjamín Vicuña estaba comenzando.

china suarez desnuda 1.jpg ¿Será ésta la foto que Carmen Barbieri recibió de la China Suárez desnuda? La imagen se filtró en WhatsApp y las redes mucho antes del Wanda Nara gate

En tanto que, hace solo 10 días, desde Madrid, la propia China Suárez posteó en Instagram una foto sin ropa, antes de meterse a la ducha: