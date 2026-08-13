El llamativo mensaje de Sabrina Rojas tras confesar que sigue amando a José Chatruc: "Me siento..."

La curiosa frase que publicó Sabrina Rojas tras su separación de José Chatruc.

Si bien no hizo referencia a José Chatruc, su elección se tomó como una sutil indirecta al ex jugador. "Invierno, no eres tú soy yo pero terminemos", escribió. "Me siento en Crepúsculo", agregó luego haciendo referencia a la película de vampiros.

Sabrina Rojas anunció su separación

"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, comenzó escribiendo. “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”.

Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc.

"Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, continuó. José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”, expresó sin vueltas.

Qué dijo José Chatruc de su separación

José Chatruc reposteó el mensaje de Sabrina Rojas y luego habló para las cámaras de Sálvese Quien Pueda resaltando los buenos términos en los que se dio la separación.

"La pasamos muy bien, quedó un buen recuerdo una relación muy linda. La pasamos bárbaro es una mujer increíble", dijo además de explicar que si bien no hubo un motivo particular hubo mucha distancia por el mundial que influyó en la energía puesta en la pareja así como también la exposición mediática que se dio desde los inicios del romance.