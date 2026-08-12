Tras el escándalo que estalló luego de que Mauro Icardi se negara a autorizar la renovación de los pasaportes robados de sus hijas en Milán, Wanda Nara le pidió a la justicia que suspenda el contacto del futbolista con las menores hasta que se someta a una evaluación psicológica.
¡Bombazo! Wanda Nara lejos de sus hijas tras pedir que no tengan contacto con Mauro Icardi
La revelación sobre Wanda Nara que estalló la polémica en medio del distanciamiento de sus hijas con Mauro Icardi
Luego de que saliera a la luz la determinante decisión de Wanda Nara, en LAM revelaron que la conductora de Masterchef Celebrity ya está en Italia.
Según explicó Laura Ubfal, Wanda Nara viajó a Europa para grabar el reality de su propia vida que estará a cargo de los mismos creadores de la serie de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.
En estos momentos, Wanda Nara se encuentra en Italia acompañada por su amigo y estilista Kenny Palacios, quien también aparecerá en el show. Además, la rubia desembarcará en España para grabar más contenido y luego regresará al país para reencontrarse con sus hijos.
Wanda Nara habló del video privado de sus hijas que estalló la polémica
Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un supuesto video donde se vería a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió sin anestesia a través de un picantísimo mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que la grabación fue filtrada por parte de su equipo para hacerlo quedar bien.
"Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtró su propio entorno", arrancó Wanda.
"Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", cerró irónica mientras siguen duda sobre el futuro trabajo de Mauro Icardi.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Pidió a la justicia suspender el contacto de Mauro Icardi con sus hijas hasta que se someta a una evaluación psicológica.
- Viaje a Europa: Wanda Nara viajó a Italia para grabar un reality sobre su vida, acompañada por su estilista Kenny Palacios.
- Video polémico: Wanda Nara respondió a Mauro Icardi sobre un video privado de sus hijas, asegurando que fue filtrado por su entorno.