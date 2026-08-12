¡Bombazo! Wanda Nara lejos de sus hijas tras pedir que no tengan contacto con Mauro Icardi

En estos momentos, Wanda Nara se encuentra en Italia acompañada por su amigo y estilista Kenny Palacios, quien también aparecerá en el show. Además, la rubia desembarcará en España para grabar más contenido y luego regresará al país para reencontrarse con sus hijos.

Wanda Nara habló del video privado de sus hijas que estalló la polémica

Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un supuesto video donde se vería a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió sin anestesia a través de un picantísimo mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que la grabación fue filtrada por parte de su equipo para hacerlo quedar bien.

"Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtró su propio entorno", arrancó Wanda.

Wanda Nara habló del video donde estaría manipulando a sus hijas.

"Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", cerró irónica mientras siguen duda sobre el futuro trabajo de Mauro Icardi.