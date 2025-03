El impactante descargo de Yanina Latorre tras ser acusada de engañar a Diego Latorre.

“¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”, dijo irónica apuntando contra Morena Rial.

Yanina Latorre liquidó a Morena Rial

Días antes, Morena Rial trató a Yanina Latorre de "abuela demente" y Yanina Latorre la destrozó.

"¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

morena rial yanina latorre.webp

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.