Escándalo con las valijas de Yanina Latorre en Uruguay

"Quiero que alguien de Aerolíneas Argentinas me explique qué pasó”, expusó Yanina luego de tratar de comunicarse con la empresa y no recibir ninguna respuesta.

Yanina Latorre reveló la explosiva interna entre Messi, Antonela Roccuzzo, Nati Jota y Migue Granados

El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.

"Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió Nati Jota en su cuenta de X y Antonela Roccuzzo tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.

Además, salió a la luz que Lionel Messi habría dejado de seguir a OLGA, el canal de streaming donde trabaja Nati Jota junto a Migue Granados, entre otros.

antonela roccuzzo nati Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nati Jota.

En medio de todas las especulaciones sobre el enojo del jugador y Antonela Roccuzzo con el canal, Yanina Latorre se metió de lleno y reveló todos los detalles de lo sucedido.

Qué pasó entre Messi, Antonela Roccuzzo y OLGA

“Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue y lo sigue siguiendo”, explicó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

“La que no sigue a Olga es Antonela, pero no se acuerda si los seguía o no. En un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó por no chequearlo”, sostuvo.