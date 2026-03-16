Yanina Latorre aprovechó el fin de semana para disfrutar de un viaje con amigas a Uruguay que comenzó de la peor manera cuando arribó al aeropuerto.
Escándalo con las valijas de Yanina Latorre en Uruguay
Cómo fue el confuso episodio que vivió Yanina Latorre en su llegada a Uruguay que provocó la ira de la conductora.
Fue la misma Yanina Latorre quien a través de su cuenta de X reveló que al momento de buscar su equipaje encontró su valija sin el candado.
“Hoy viajé a Uruguay. Me llegó la valija sin candado. La abrí, no me faltaba nada, pero todo revuelto, desordenado. Me abrieron los neceseres y desparramaron todo”, escribió Yanina Latorre quien también reveló que no fue la única pasajera en vivir esta situación.
"Quiero que alguien de Aerolíneas Argentinas me explique qué pasó”, expusó Yanina luego de tratar de comunicarse con la empresa y no recibir ninguna respuesta.
Yanina Latorre reveló la explosiva interna entre Messi, Antonela Roccuzzo, Nati Jota y Migue Granados
El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.
"Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió Nati Jota en su cuenta de X y Antonela Roccuzzo tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.
Además, salió a la luz que Lionel Messi habría dejado de seguir a OLGA, el canal de streaming donde trabaja Nati Jota junto a Migue Granados, entre otros.
En medio de todas las especulaciones sobre el enojo del jugador y Antonela Roccuzzo con el canal, Yanina Latorre se metió de lleno y reveló todos los detalles de lo sucedido.
Qué pasó entre Messi, Antonela Roccuzzo y OLGA
“Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue y lo sigue siguiendo”, explicó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
“La que no sigue a Olga es Antonela, pero no se acuerda si los seguía o no. En un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó por no chequearlo”, sostuvo.