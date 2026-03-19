Tras obtener la prisión domiciliaria luego de más de cinco meses en el penal de Magdalena, Morena Rial le inició una demanda millonaria a Yanina Latorre luego de que se viralizara un video de la conductora en las Cataratas del Iguazú comparando a la joven con un grupo de monos.
El descargo de Yanina Latorre tras la demanda por decirle "mono" a Morena Rial
Morena Rial quiere llevar a la justicia a Yanina Latorre y la conductora de Sálvese Quien Pueda no se quedó callada.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló en su programa de radio y le contestó a Morena Rial explicando sus dichos. "¿Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me fui a las cataratas y tuve mi rencilla con los monos de las cataratas? Había como una familia, una banda de monos que entraba a robar a los cuartos o intentaba. Y yo le puse La banda de More. ¿Pero por qué? Porque en ese momento se había descubierto La banda de More choriza. Los monitos encima son divinos, hermosos”.
“Hay gente que le dijo barbaridades a Morena. Yo le dije ‘chorra’ siempre y me hago cargo. Lo historia la filmo yo, lo subo yo, lo reposteo yo. Pasa una mamá con el bebé en brazos y digo ‘Ahí va More con el pibe’, pero porque era como La banda de more, y la madre con el hijo”, continuó sobre su comparación.
“Ahora viendo lo de Mavinga, que le dijeron ‘esclava’, y lo de la chica de Río de Janeiro, More, que no quiere laburar y está en la casa con la domiciliaria o el abogado se habrán subido a eso un año después y les molesta. Chicos, déjense de colgar de mí”.
"Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra, que está en la casa con la domiciliaria y se querrá subir a lo de Mavinga. La traté de ‘chorra’ en base a los hechos ocurridos. Yo antes siempre tuve buen vínculo y de hecho siempre la defendí”, cerró contundente Yanina Latorre.