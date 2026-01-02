Tras revolucionar las redes sociales y portales con la catarata de postales y videos de su lujosa cena de Año Nuevo en Estambul, la China Suárez explotó de furia y publicó un fulminante descargo.
El ataque de ira de la China Suárez en las redes: el mensaje que subió y borró
Explosión en las redes sociales por el explosivo descargo que la China Suárez se arrepintió de publicar. Todos los detalles
Si bien despúes de haberlo subido en su cuenta de Instagram la China Suárez decidió sacarlo, lo cierto es que sus seguidores hicieron capturas de pantallos viralizandolo en minutos.
En su descargo, la China Suárez mostró su indignación luego de que algún usuario comparara dos imágenes suyas donde se la ven producida con maquillaje y al natural.
“Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. feliz añooooo para todos y todas!! Sean felices y reciban lo mejor... Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten.”, escribió furiosa.
La China Suárez y su misterioso collar "en contra" de Wanda Nara
Luego de sus días junto a las hijas de Wanda Nara a pesar del deseo de la conductora de pasar las fiestas con ellas, la China Suárez se robó todas las miradas con su collar.
En las últimas postales que publicó se puede ver a la China Suárez luciendo un dije de turmalina negra una reconocida piedra a la que se le atribuyen facultades para neutralizar ondas electromagnéticas, proteger contra la envidia, purificar el aura y equilibrar el chakra raíz, entre otras cosas.
Además no pasó desapercibido para los seguidores que la China comenzó a usar este poderoso collar luego de que Wanda Nara reposteara un video burlándose de las compras de la actriz en Navidad así como también de Mauro Icardi.
A horas de la Nochebuena, se viralizó una imagen de la China Suárez en un shopping de Buenos Aires. Según trascendió, en pocas horas la joven gastó más de 4 millones de pesos en un solo local, causando gran impacto entre los usuarios.