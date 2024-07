evangelina anderson andalucia.jpg Desde Andalucía, Evangelina Anderson confirma que la mini XS se lleva off-white y al ras.

Una vez más, Evangelina Anderson confirmó que el off-white es la tendencia infaltable del verano, esta vez, luciendo un conjunto de ultra mini XS al ras y crop top al tono ideal para el calor europeo.

Evangelina Andserson no solo eligió una mini ultra XS, sino que se la jugó con un modelo de inspìración coquette con flores con efecto 3D, otro de los estilos que arrasarán el verano 2025.

evangelina anderson off-white andalucia.jpg

Evangelina Anderson cautiva con su look navy

Desde Marbella, Evangelina Anderson está enloqueciendo a sus fans con sus looks, ahora sorprendiendo con una de sus elecciones más chic.

Desde el puerto rodeada de yates, Evangelina Anderson marcó tendencia con sus pantaloncitos de lino de inspiración navy.

evangelina anderson pantaloncitos españa.jfif Desde España, Evangelina Anderson marca tendencia con sus pantaloncitos furor del verano.

Evangelina Anderson eligió un diseño con estampado rayado en tono celeste y blanco, combinanándolo con musculosa y agregando una capelina como accesorio estrella.

Evangelina Anderson diosa desde el golf

Súper top, Evangelina Anderson disfrutó de una tarde a puro golf y desde el exclusivo campo de golf donde jugó mostró su atuendo ultra chic.

Evangelina Anderson fue por la tendencia del lujo silencioso, luciendo un conjunto de musculosa azul marino de Polo Ralph Lauren y mini tableada off white con detalles azules al tono.

evangelina anderson golf marbella.jfif Desde Marbella, Evangelina Anderson reina del lujo silencioso jugando al golf: mini XS y más.

Evangelina Anderson diosa en la Noche de San Juan

Siguiendo la tradición, Evangelina Anderson celebró la Noche de San Juan desde la playa y eligió la tendencia de transparencias para la ocasión.

evangelina anderson noche de san juan.jfif Desde Marbella, Evangelina Anderson es la reina de las transparencias off-white en la Noche de San Juan.

Color infalible del verano, Evangelina Anderson apostó por un vestido de transparencias de encaje en tono off-white, resaltando su bronceado y figura a la perfección.

Evangelina Anderson reina de los recortes

Evangelina desafió la censura y reventó los límites de la sensualidad con su outfit de aberturas más extremas y arriesgadas.

Siempre marcando su silueta tallada, Evangelina Anderson lució un conjunto monocromática de falda tubo y crop top con hombros al descubierto.

Evangelina Anderson no solo eligió una falta tubo mega ceñida sino que eligió un modelo con aberturas laterales explosivas.

evangelina anderson aberturas.avif Sin culotte, Evangelina Anderson es la reina de las aberturas ultra extremas y ceñidas.

Subiendo la apuesta, Evangelina Anderson fue por más y se animó a llevarla sin ropa interior dejando su piel a la vista y hasta su tattoo.

Evangelina Anderson cautiva con sus transparencias

En esta oportunidad, Evangelina Anderson presumió su faceta más glamorosa y audaz con unos pantalones de transparencias con detalles shinys de paillettes deslumbrante.

evangelina anderson pantalones transparentes.jpg Evangelina Anderson decreta que los pantaloncitos se llevan transparentes y con trenza XL.

La mujer de Martín Demichelis se arriesgó con todo al presumir una trenza extra large que mostró desde todos los planos. Joyas y guantes de raso coronaron su outfit.

Evangelina Anderson reina del Barbiecore

Evangelina mostró cómo luce el Barbiecore en tono rosa, el estilo furor de la temporada otoño invierno 2024 y arrasó con su estilo.

Cada día más atenta a las tendencias del momento, Evangelina Anderson volvió a demostrar su amor por el Barbiecore con un look de lo más chic y sofisticado.

A diferencia del 2023 donde primó el fucsia vibrante, Evangelina Anderson lució la tendencia inspirada en Barbie apostando por un jumpsuit color rosa empolvado que resaltaba su mini cintura a la perfección.

evangelina anderson barbiecore coquette.jpg Evangelina Anderson es la reina del Barbiecore coquette: cintura XS, escotazo y más.

Fanática del coquette, Evangelina Anderson combinó su jumpsuit de escote corazón con un blazer XL al tono con llamatios botones con forma de moño bordados en strass.

Evangelina Anderson reina del animal print

Evangelina no quiso quedarse afuera del furor por el animal print que vuelve con todo.

La mujer de Demichelis visitó la peluquería para resaltar sus babylights y, además, presumir su figura con un mini vestido al ras de leopardo.

EVANGELINA ANDERSON ANIMAL PRINT CEÑIDO.jpg Evangelina Anderson es la reina indiscutida del animal print: ceñido, con transparencias y más.

Además, Evangelina Anderson no solo apostó por el animal print sino que lo llevó en un diseño con hombros al descubierto el escote infaltable del otoño y lo combinó con medias de lycra transparente, otro de los must have.

Evangelina Anderson va por el XS

Evangelina sigue con su desfile imparable de looks desde Los 8 Escalones del Millón donde se ha convertido en la jurado más fashionista robándose todas las mirdas en cada programa.

Ahora, Evangelina Anderson

arrancó la semana con todo resaltando su lomazo con un conjunto de cuero negro ultra sexy y ceñido. Súper jovial, la rubia eligió una mini cinturón al ras con corte irregular.

evangelina anderson mini cinturón.jpg Evangelina Anderson confirma que es la reina de la mini cinturón al ras en modo XS y ultra ceñida.

Siguiendo con la tendencia monocromática del total black, Evangelina Anderson combinó su mini cinturón con con un crop top de cuero de escote asimétrico de un solo hombro y manga abullonada.

Días antes, Evangelina Anderson resaltó hasta el último centímetro de su lomazo con un mini vestido Barbiecore al ras ultra ceñido. Siempre glam, Evangelina Anderson no solo eligió un modelo ajustado sino que sorprendió revelando un jugado recorte en la espalda bordado con piedras shiny.

evangelina barbiecore 2.jpg Evangelina Anderson es la reina del Barbiecore y lo lleva en modo XS, ceñido y al ras.

