jesica cirio qatar 1.jpg Jésica Cirio prendió fuego las playas de Qatar y las fotos reventaron la red.

Desde allí, Jésica Cirio presumió su espectacular lomazo posando como toda una diosa del desierto y las fotos reventaron la red. Para su sesión fotográfica, Jésica Cirio eligió una bikini que combinó con un vestido color arena estilo pareo que le quedaba a la perfección.

Ahora, Jésica Cirio se encontró con Cathy Fulop, Agustina Gandolfo, y Caro Calvagni en las playas de Qatar y las tops no dudaron en inmortalizar el encuentro posando en micro-bikinis explosivas.

JESICA CIRIO AGUSTINA GANDOLFO CATHY FULOP QATAR.webp Jesica Cirio, Catherine Fulop, Agus Gandolfo y Caro Calvagni en micro-bikini desde las playas de Qatar.

Jésica Cirio en body transparente

Desde hace años, la diosa es la modelo de una reconocida marca de lencería y ropa interior.

Como siempre, Jésica Cirio compartió con sus seguidores alguna de las postales de la explosiva campaña que protagonizó y desató el delirio entre sus fans.

En esta oportunidad, Jésica Cirio posó luciendo un body de encaje azul completamente transparente que no solo marcaba su silueta a la perfección sino que provocó una catarata de reacciones en los usuarios que quedaron anonadados con su osadía.

jesica cirio body transparente.jpg Se viralizó una foto de Jésica Cirio en body completamente transparente.

"Empezando la semana con todo... Del 1 al 10, cómo la empezaron ustedes?", escribió Jésica Cirio aunque lo cierto es que pocos respondieron su rpegunta y la mayoría no dudó en volcarse en elogios hacia su lomazo.

Locura por la foto de Jésica Cirio como Dios la trajo al mundo

Al igual que famosas como Guillermina Valdés, Nati Jota, entre otras, Jésica Cirio celebró el Día de la Madre con un explosivo posteo.

La madre de Chloe publicó una imagen junto a su pequeña donde se la ve posando totalmente desnuda y dejando a la vista su espectacular cuerpazo.

jesica cirio desnuda.jpg

"Cuando me decían que tener un hijo te cambia totalmente la vida y que es el amor mas grande del mundo yo no lo entendía. Ahora me doy cuenta que tenían razón y que esa frase es lo más REAL que puede haber", comenzó Jésica Cirio hablando sobre la maternidad.

"Hoy ya hace 4 años que me convertiste en mamá y mi vida cambio por completo! Te convertiste en mi compañera, mi confidente, esa nenita dulce que siempre me saca una sonrisa. Agradezco una y otra vez de tenerte", siguió emocionada aunque lo cierto es que fue su lomazo el que se robó todos los elogios.

