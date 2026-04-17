Tras varios rumores y especulaciones sobre los posibles reemplazos para Andrea del Boca,Grecia Colmenares fue elegida para tomar su lugar y entró a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.
Cuánto pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano
Los escandalosos detalles de la posible vuelta de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada.
El ingreso de Grecia Colmenares no le habría caído nada bien a Andrea del Boca. "Está celosa", dijeron en el Diario de Mariana.
Si bien tras su caída Andrea del Boca aseguró que no volvería a la casa, en los últimos días su decisión habría cambiado y ya estaría todo organizao para que reeingrese en el repechaje. Además, salió a la luz que la actriz habría pedido un aumento de sueldo millonario que recibe por cada mes dentro del programa.
Ángel de Brito reveló que recibiría 1.800.000 pesos por día, en tanto que, mientras sigue afuera del programa y sin rueda de prensa está cobrando 550 mil.
La reacción de Andrea del Boca al ingreso de Grecia Colmenares
El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.
Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.
"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.
Andrea del Boca rompió el silencio
Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.
"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.
Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.