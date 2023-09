En medio de las repercusiones que generó la noticia, Coti Romero fue por todo y se sacó una foto desde su cama luciendo un hilo dental estilo Barbiecore como única prenda.

coti romero hilo dental cama.jpg Coti Romero se muestra en hilo dental Barbiecore y topless y paraliza Instagram.

Cubriendo parte de su figura con un su acolchado de plumas. Sin escribier mensaje junto a la imagen, Coti Romero dejó un simple emoji que fue más que suficiente para la explosión de comentarios que recibió.

El romántico intercambio de Coti Romero y El Conejo en la pista del Bailando 2023

Coti Romero debutó como participante en la pista del Bailando 2023 (América) y tuvo un inesperado cara a cara con su ex pareja Alexis El Cone Quiroga.

Ambos se conocieron en la casa de Gran Hermano (Telefe) y comenzaron un apasionado romance que terminó hace casi tres meses. Sin embargo, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli los volvió a unir y se encendieron las alarmas de una posible reconciliación.

Todo comenzó cuando el conductor le recordó a Coti su extraña actitud el día que Alexis hizo su performance en el programa, y fue entonces que la joven decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

coti romero conejo bailando 2023.webp

"La verdad es que yo lo amo con todo mi ser pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale esa coraza mía de que no me importa nada y en realidad soy una bola de sentimientos", confesó la correntina.

Acto seguido, Tinelli quiso indagar en la opinión del Cone, que se encontraba como invitado en el streaming del Bailando y el mismo aseguró que no quería hablar para no poner nerviosa a su ex novia. "Quiero que disfrute la noche", afirmó.

De todas formas, mostró una rosa desde la cabina del estudio y expresó: "Había traído esta flor, que me recorrí medio Palermo para encontrar la más linda, pero no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche".

Coti Romero y Jesica Cirio con el mismo vestido

Coti Romero le copió el vestido a Jesica Cirio y estallaron las redes sociales. La ex participante de Gran Hermano y la conductora de Morfi tuvieron la misma elección estilística.

Fue Jesica Cirio la primera en llevarlo. La diosa cautivó en los Premios Martín Fierro 2023 con un diseño negro, de escote iregular, con recortes estratégicos, bordados de paillettes y hasta transparencias.

jesica cirio coti romero 1.avif Coti Romero y Jesica Cirio se pusieron el mismo vestidito transparente y lo dinamitaron.

Ahora, Coti Romero dijo presente en la esperada foto del Bailando 2023 en el Hipódromo de Palermo y arrasó con el mismo vestido de Jesica.

A diferencia de la ex de Martín Insauurralde, Coti Romero eligió combinar su impactante diseño con un peinados de ondas al agua estilo Old Hollywood y labios rojos furiosos luciendo como una diva. ¿Quién lo llevó mejor?

coti romero foto bailando 2023 2.jpg Coti Romero y Jesica Cirio se pusieron el mismo vestidito transparente y lo dinamitaron.

