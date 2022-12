¡Contra el móvil policial! Las fotos virales de Wanda Nara con un súper escote

Lo llamativo, para promocionar sus trajes de baño marca Wanda Swin, fue que hizo tres publicaciones en Instagram con distintas descripciones en los posteos. "Disponible @wanda.swim", "This look" y "Yo no fui" (simulando que fue detenida).

Wanda Nara Instagram body negro.PNG Una de las tres publicaciones que realizó Wanda Nara en su Instagram.

En el primer posteo recibió más de 350 mil "Me Gusta" y más de 2.000 comentarios. "", "", "", "", "", "",

La campaña publicitaria se realizó en Estados Unidos, más precisamente en Miami.

Las fotos de Wanda Nara en traje de baño muy escotado

Wanda-Nara-traje-de-baño.jpg

Wanda-Nara-traje-de-baño1.jpg

Wanda-Nara-traje-de-baño2.jpg

Wanda Nara aseguró que no se reconcilió con Mauro Icardi

La empresaria y mediática Wanda Nara regresó a la Argentina luego de su viaje a Islas Maldivas con el delantero Mauro Icardi y sorprendió a todos al admitir que no se reconcilió con el jugador, sino que "intentó darle otra oportunidad, pero no resultó".

En los últimos días, después de haberse distanciado y de que se establecieran los rumores de romance en ella y el cantante del género cumbia 420 L-Gante, se creyó que ambos se habían reconciliados.

Sin embargo, la mediática respondió una pregunta de un seguidor de Instagram y la compartió en sus historias generando sorpresa.

"¿Por qué no decís que te reconciliaste?", le preguntó un fanático.

Así, Wanda posó tapándose los ojos con la mano y le respondió en una historia: "Porque te estaría mintiendo. Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó".