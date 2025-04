"Todo empezó temprano el sábado, Icardi presenciaría una actividad escolar. Su hija fue con la camiseta del Inter para darle una sorpresa al padre, pero nunca llegó. La madre en Brasil trabajando, el padre llego 2 horas tarde a buscarla y se perdió todo", siguió sobre la desconsideración de Mauro Icardi con sus hijas.

mauro icardi hijas.jpg Con la China Suárez presente, aseguran que Mauro Icardi humilló a una de sus hijas.

La letal respuesta de Mauro Icardi tras la separación de Wanda Nara y L-Gante

El fin de semana, L-Gante subió una storie a su cuenta de instagram confirmando su separación de Wanda Nara e incluso revelaron que la rubia le habría escrito a Mauro Icardi durante el fin de semana.

En medio de todos estos rumores, Mauro Icardi fue por todo y volvió a confirmar su amor por la China Suárez mostrándose más enamorado que nunca.

Una vez más, Mauro Icardi subió un álbum de fotos con la China Suárez acompañándolo con una letal indirecta para Wanda Nara.

mauro icardi china palo wanda.jpg

"Ojalá haberte conocido antes… para llenar aún más capítulos de mi vida con tu AMOR", escribió Mauro Icardi lamentando sus años con Wanda Nara.

Wanda Nara le escribió a Mauro Icardi

En BONDI, Pepe Ochoa lanzó el bombazo y dio detalles de todos los mensajes que le mandó Wanda Nara a Mauro Icardi el sábado a la noche a uno de sus celulares turcos.

"Te extraño", arrancó Wanda Nara en la conversación. "Para que me provocas si después no te la bancas y me denuncias", habría respondido Icardi.

Lejos de dejarlo ahí Wanda Nara fue por más y le propuso verse personalmente. "Probemos, vamos a vernos y después me decis", escribió renovando los rumores de posible reconciliación.