natalie perez bombacha.jpg Se viralizó una foto íntima de Natalie Pérez en colaless y sin corpiño y explotó Instagram.

Es que además de subir pstales de sus funciones y Natalie Pérez compartió fotos en ropa interior y hasta posando sin remera y en corpiño mostrándose más bomba que nunca al natural.

"La soledad de los hoteles, el momento compartido con uds con el equipo y con la familia. Amoldar unas sandalias, cantarle a alguien que no existe. Algún amanecer un atardecer y la noche desde las alturas. El random de unas semanas bastante intensas que me dejan mareada cada vez que se termina la vuelta. El deseo de compartirme tiene sus riesgos, a ver…",

natalie perez sin corpiño.jpg

Natalie Pérez arrasó con su body

Durante el fin de semana, Natalie Pérez dio un nuevo show y no solo cautivó a sus fans con sus canciones sino que arrasó con el explosivo look que eligió para la ocasión.

Súper sexy y canchera, Natalie Pérez eligió un body cavadísimo con aberturas en los costados y lo combinó con un jean logrando un estilo más descontracturado.

"Me llevo grandes recuerdos para la historia de mi vida. Gracias a todas las personas que me crucé en estos días tanto quienes estaban estaban trabajando como las que vinieron al lugar por decisión me llenaron de amor y de buenas energías, fueron tan cálidos y respetuosos que solo tengo ganas de volver", escribió feliz con lo que vivió.

natalie perez body 1.jpg

Natalie Pérez arrasó con su bikini

Hace algunas semanas, Natalie Pérez siguió los pasos de famosas como Silvina Escudero, Sol Pérez y Pampita, entre otras, y viajó a la playas europeas donde arrasó con su lomazo.

Desde allí, Natalie Pérez no ha parado de arrasar con fotos de su lomazo cargadas de naturalidad y sin nada de filtros ni photoshop.

En esta oportunidad, la diosa paseó con amigos por playas impactantes, se tomó fotos en bikini haciéndole primer plano a su figura y los followers quedaron sin aliento llenándola de elogios y likes.

natalie perez zoom 2.jpg

Natalie Pérez posó como Pamela Anderson y arrasó

Sin tapujos, la diosa llegó a Marbella y se divirtió tomándose fotos como toda una Pamela Anderson en Guardianes de la Bahía.

"Paseo marítimo de Marbella", escribió Natalie Pérez junto al álbum para el que lució unculotte lila explosivo que, como no podía ser de otra manera, cautivó a sus followers.